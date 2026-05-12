  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

Nuevos detalles del hallazgo de tres cuerpos calcinados en El Cimarrón

Autoridades investigan el crimen de los tres cuerpos calcinados y desmembrados en el sector El Cimarrón, en el Distrito Central

Nuevos detalles del hallazgo de tres cuerpos calcinados en El Cimarrón
1 de 14

Las autoridades hondureñas continúan investigando el hallazgo de tres cuerpos calcinados y desmembrados encontrados la mañana de este martes en el sector El Cimarrón, en el Distrito Central.

 Foto: Estalin Irías/ LA PRENSA
Nuevos detalles del hallazgo de tres cuerpos calcinados en El Cimarrón
2 de 14

De acuerdo con información preliminar, inicialmente se creyó que se trataba de un incendio forestal en la zona. Sin embargo, al llegar al lugar, miembros del Cuerpo de Bomberos localizaron los cadáveres en llamas en distintos puntos del sector.

 Foto: Estalin Irías/ LA PRENSA
Nuevos detalles del hallazgo de tres cuerpos calcinados en El Cimarrón
3 de 14

Según los reportes iniciales, dos de los cuerpos fueron encontrados dentro de un refrigerador, mientras que el tercero estaba en la parte baja del cerro.

 Foto: cortesía
Nuevos detalles del hallazgo de tres cuerpos calcinados en El Cimarrón
4 de 14

El oficial del Cuerpo de Bomberos, Mayor Madrid, informó que las labores se concentraron en la recuperación y extracción de los restos humanos en una zona de difícil acceso.

 Foto: Estalin Irías/ LA PRENSA
Nuevos detalles del hallazgo de tres cuerpos calcinados en El Cimarrón
5 de 14

“Nosotros lo que hicimos fue la extracción, los empaquetamos bien y los extraímos de la zona donde estaban, en un pequeño abismo de 75 metros aproximadamente”, explicó el sargento mayor.

 Foto: Estalin Irías/ LA PRENSA
Nuevos detalles del hallazgo de tres cuerpos calcinados en El Cimarrón
6 de 14

El bombero Madrid detalló que uno de los cuerpos fue localizado en la parte baja del Cerro El Cimarrón y posteriormente entregado a Medicina Forense para el proceso de identificación y autopsia correspondiente.

 Foto: Estalin Irías/ LA PRENSA
Nuevos detalles del hallazgo de tres cuerpos calcinados en El Cimarrón
7 de 14

Consultado sobre si los cuerpos habrían sido rociados con combustible o quemados mediante la propagación del incendio forestal, el oficial indicó que será el Ministerio Público quien determine las causas exactas.

 Foto: Estalin Irías/ LA PRENSA
Nuevos detalles del hallazgo de tres cuerpos calcinados en El Cimarrón
8 de 14

El sargento señaló que la institución únicamente participó en las labores de extinción del fuego y recuperación de los cadáveres.

 Foto: Estalin Irías/ LA PRENSA
Nuevos detalles del hallazgo de tres cuerpos calcinados en El Cimarrón
9 de 14

Hasta el momento, las autoridades no han logrado establecer la identidad de las víctimas ni determinar si se trata de hombres o mujeres debido al avanzado estado de calcinación de los cuerpos.

 Foto: Estalin Irías/ LA PRENSA
Nuevos detalles del hallazgo de tres cuerpos calcinados en El Cimarrón
10 de 14

Madrid también informó que en las labores participaron 15 elementos del Cuerpo de Bomberos, además de unidades contra incendios, vehículos de rescate e investigadores especializados.

 Foto: Estalin Irías/ LA PRENSA
Nuevos detalles del hallazgo de tres cuerpos calcinados en El Cimarrón
11 de 14

Por su parte, Gerzon Velásquez, ministro de Seguridad, confirmó que el hallazgo ocurrió mientras el Cuerpo de Bomberos realizaba trabajos para controlar el incendio en la zona.
Nuevos detalles del hallazgo de tres cuerpos calcinados en El Cimarrón
12 de 14

“Esperamos que producto de la investigación se pueda determinar quiénes son estas personas, quizás poder, a partir del análisis de las víctimas, tener una idea de quiénes son los victimarios”, expresó el ministro de Seguridad.

 Foto: Estalin Irías/ LA PRENSA
Nuevos detalles del hallazgo de tres cuerpos calcinados en El Cimarrón
13 de 14

Las autoridades policiales mantienen acordonada la escena mientras equipos de Medicina Forense y agentes de investigación continúan recopilando indicios para esclarecer el caso.

 Foto: Estalin Irías/ LA PRENSA
Nuevos detalles del hallazgo de tres cuerpos calcinados en El Cimarrón
14 de 14
Cargar más fotos