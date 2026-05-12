Nuevos detalles del hallazgo de tres cuerpos calcinados en El Cimarrón

Las autoridades hondureñas continúan investigando el hallazgo de tres cuerpos calcinados y desmembrados encontrados la mañana de este martes en el sector El Cimarrón, en el Distrito Central.
De acuerdo con información preliminar, inicialmente se creyó que se trataba de un incendio forestal en la zona. Sin embargo, al llegar al lugar, miembros del Cuerpo de Bomberos localizaron los cadáveres en llamas en distintos puntos del sector.
Según los reportes iniciales, dos de los cuerpos fueron encontrados dentro de un refrigerador, mientras que el tercero estaba en la parte baja del cerro.
El oficial del Cuerpo de Bomberos, Mayor Madrid, informó que las labores se concentraron en la recuperación y extracción de los restos humanos en una zona de difícil acceso.
“Nosotros lo que hicimos fue la extracción, los empaquetamos bien y los extraímos de la zona donde estaban, en un pequeño abismo de 75 metros aproximadamente”, explicó el sargento mayor.
El bombero Madrid detalló que uno de los cuerpos fue localizado en la parte baja del Cerro El Cimarrón y posteriormente entregado a Medicina Forense para el proceso de identificación y autopsia correspondiente.
Consultado sobre si los cuerpos habrían sido rociados con combustible o quemados mediante la propagación del incendio forestal, el oficial indicó que será el Ministerio Público quien determine las causas exactas.
El sargento señaló que la institución únicamente participó en las labores de extinción del fuego y recuperación de los cadáveres.
Hasta el momento, las autoridades no han logrado establecer la identidad de las víctimas ni determinar si se trata de hombres o mujeres debido al avanzado estado de calcinación de los cuerpos.
Madrid también informó que en las labores participaron 15 elementos del Cuerpo de Bomberos, además de unidades contra incendios, vehículos de rescate e investigadores especializados.
Por su parte, Gerzon Velásquez, ministro de Seguridad, confirmó que el hallazgo ocurrió mientras el Cuerpo de Bomberos realizaba trabajos para controlar el incendio en la zona.
“Esperamos que producto de la investigación se pueda determinar quiénes son estas personas, quizás poder, a partir del análisis de las víctimas, tener una idea de quiénes son los victimarios”, expresó el ministro de Seguridad.
Las autoridades policiales mantienen acordonada la escena mientras equipos de Medicina Forense y agentes de investigación continúan recopilando indicios para esclarecer el caso.