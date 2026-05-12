Cae el supuesto segundo al mando del cártel del Diablo; cabecilla podría estar herido

Según informó el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, el detenido sería considerado uno de los principales líderes operativos de la estructura criminal que mantiene presencia en sectores de Olancho, Francisco Morazán, Yoro y Comayagua.
El ministro Velásquez explicó que el sospechoso había logrado evadir inicialmente el cerco policial desplegado en la zona de operaciones, pero posteriormente se trasladó a una comunidad de Santa Bárbara, donde finalmente fue localizado y arrestado por agentes de la Policía Nacional.
“Este es uno de los liderazgos importantes de esta organización, pues era uno de los participantes más activos y que, obviamente, tenía una capacidad de movilidad más fuerte, ya que era originario de esta zona de Santa Bárbara”, manifestó el ministro.
El titular de Seguridad indicó además que las autoridades mantienen la búsqueda de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, señalado como uno de los principales cabecillas de la estructura criminal y quien, según las investigaciones, podría encontrarse herido.
“Nosotros ya hemos informado, efectivamente, que esta persona actualmente se encuentra herido producto de un enfrentamiento que se dio con las autoridades policiales de la zona”, declaró Velásquez.
No obstante, el funcionario aclaró que hasta el momento no existe evidencia concreta sobre su ubicación exacta, aunque las autoridades creen que todavía permanece oculto en áreas montañosas del departamento de Yoro.
Hasta el momento, la Policía Nacional reporta la captura de ocho supuestos integrantes del Cártel del Diablo, acusados de participar en actividades de logística, cobro de extorsiones, venta y distribución de drogas, así como suministro de armas de fuego.
Entre los detenidos figuran Carlos Daniel Palma Murillo, alias “Calolo”; Eduin Eraldo Palma Banegas, alias “Puñal”; Modesto Murillo Gutiérrez, alias “Supremo”; Jarol Alexander Hernández, alias “El Descuartizador”; Selvin Nani Serón Murillo, alias “Serrucho”; José Luis Ferrera, alias “Vaca Choca”; Leonel Mejía Cruz, alias “Chicho”, y Ruth Dalina Martínez Hernández.
Mientras tanto, contingentes policiales y militares continúan desplegados en las montañas de Sulaco y Marale en busca de Yonatan Levi Estrada y Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, considerados los principales cabecillas de la organización criminal.