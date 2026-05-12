Primeras palabras de Adán Fúnez tras ser capturado por el crimen de Juan López

Adán Fúnez, exalcalde de Tocoa, Colón, dio declaraciones previo a ser trasladado vía aérea hacia La Ceiba, tras ser capturado este martes por el crimen del ambientalista Juan López.
"No tenemos nada que temer porque somos inocentes. Las autoridades tomaron la decisión de ejecutar estas acciones, pero nos vamos a defender en los tribubales", expresó Fúnez.
El exedil de Tocoa señaló que confía en la justicia divina y en la justicia hondureña ante las acusaciones que le imputa el Ministerio Público.
Fúnez Martínez añadió que tiene derecho a defenderse y sostuvo que respeta las declaraciones del ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, quien afirmó que existen "pruebas fuertes y técnicas" en contra del exalcalde tocoeño.
Este martes, el Ministerio Público y la Policía Nacional informaron sobre la captura de tres personas vinculadas al crimen del defensor ambiental Juan Antonio López, asesinado el 14 de septiembre de 2024 en Tocoa, Colón.
Entre los detenidos figura el exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez Martínez; Juan Ángel Ramos Gallegos y Héctor Eduardo Méndez, quienes además enfrentan acusaciones por el delito de asociación para delinquir en perjuicio de otros derechos fundamentales.
De acuerdo con el Ministerio Público, por este mismo caso ya están siendo procesados Óscar Alexi Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía, quienes habrían participado directamente en la ejecución del crimen.
El crimen de Juan López ocurrió el 14 de septiembre de 2024 en la ciudad de Tocoa. El ambientalista fue atacado a balazos cuando se encontraba dentro de su vehículo en la colonia Fabio Ochoa tras salir de la Parroquia San Isidro Labrador.
López era reconocido como uno de los principales líderes de la defensa de los ríos Guapinol y San Pedro, así como del Parque Nacional Carlos Escaleras, una zona protegida amenazada por actividades extractivas y proyectos industriales.
Además de su labor ambientalista, López se desempeñaba como regidor de la Alcaldía de Tocoa por el partido Libertad y Refundación (Libre).