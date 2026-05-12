Revelan por qué detuvieron a futbolista hondureño: “Por él aparece muerto”

Futbolista hondureño fue detenido. El joven es empleado gubernamental y se conoce impactante motivo de su arresto.
El Ministerio Público ejecutó este 11 de mayo un total de 19 allanamientos de morada, inspecciones y recolección de indicios en relación a actividades ilícitas cometidas por supuestos miembros de la Pandilla 18.
Los operativos se efectuaron en Francisco Morazán y Choluteca y se cumplirán órdenes de arresto, así como inspecciones persiguiendo los delitos de asociación para delinquir, extorsión, tráfico de drogas agravado y terrorismo.
Un futbolista hondureño fue detenido y se trata de Julián Moisés Galo Maldonado, quien ha sido parte de clubes en el país como Real de Minas y Génesis en Liga Nacional y otros en Segunda División y Liga Mayor.
El joven dijo que no tiene nada que ver con la Pandilla 18 y fue detenido en una colonia donde opera esta banda, lugar donde él reside desde hace años.
A su vez, apuntó que es empleado gubernamental desde hace años: “Estoy detenido injustamente, trabajo para el Registro Nacional de las Personas, soy futbolista”, dijo a los medios.
Comentó que fue detenido por la mañana cuando iba a su trabajo en el RNP. "Aquí me tienen detenido porque supuestamente pertenezco a una pandilla, yo no pertenezco a pandillas".
Pueden buscar en deportes quién soy yo”, expresó el futbolista mientras era presentado por las autoridades en horas de la mañana de este 11 de mayo.
Julián Moisés Galo Maldonado trabaja desde hace varios años en el Registro Nacional de las Personas y afirmó que lo detuvieron solo por vivir en una "zona caliente" (en alusión a una zona peligrosa).
De acuerdo con las investigaciones, Galo Maldonado falsificó documentación del RNP, al registrar la defunción de uno de los cabecillas de la Pandilla 18, identificado con el nombre de Jesús Armando Chévez Cruz, alias "Chuy". "Con defunción 'panda' facilitó fuga de asesino", dice el titular de la nota.
El favorecido está implicado en más de 27 asesinatos y se fugó del penal de Támara, en mayo del 2017.
Las averiguaciones de la Fiscalía confirmaron que la muerte de Chévez Cruz aparece registrada con fecha del 18 mayo del 2024 y aparece la nota marginal como difunto a partir de junio de ese mismo año.
Sin embargo, la fiscalía cuenta con información que el peligroso pandillero realmente se encuentra vivo.
"Gracias a Galo Maldonado, el pandillero fugado Jesús Armando Chévez Cruz, alias "Chuy", aparece muerto en el sistema del RNP", dice el pie de foto.