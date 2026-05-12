¿Dónde está Yorleni?: familia pide acelerar búsqueda en Puerto Cortés

San Pedro Sula, Honduras

Yorleni Alas, de 18 años, desapareció el lunes 4 de mayo, luego de que su hermana fuera víctima de abuso por parte de un individuo. Su padre, Noé Pérez, relató que ambas desaparecieron tras salir de su trabajo en Puerto Cortés. De acuerdo con su testimonio, un hombre que se transportaba en motocicleta se ofreció a trasladarlas a su vivienda a cambio de 150 lempiras. Según la versión de la otra joven, el sospechoso indicó que primero llevaría a una de ellas y luego regresaría por la segunda.

“La primera que se llevó fue encontrada después en el relleno sanitario”, relató Pérez. La hermana de Yorleni fue localizada horas después con signos de abuso sexual, mientras que la joven de 18 años continúa desaparecida. Pérez aseguró que la familia sospecha de un hombre que ya fue detenido por las autoridades como presunto responsable del abuso sexual de una de sus hijas y de la desaparición de la otra. El padre de familia cuestionó la respuesta de las autoridades policiales y denunció que no han recibido información concreta sobre el avance de las investigaciones. “Desde hace ocho días no tenemos ningún resultado ni una llamada de la Policía”, afirmó. También pidió que se revisen las cámaras de seguridad ubicadas frente a la Base Naval de Puerto Cortés, lugar donde presuntamente ocurrió el abordaje de las jóvenes. “Nos dijeron que las cámaras estaban malas. Lo único que pedimos es que investiguen y que nos ayuden a encontrar a mi hija”, expresó. Pérez hizo un llamado a las autoridades para reforzar las investigaciones y evitar que los responsables queden en libertad. “Solo porque somos personas de bajos recursos no deberían dejar libres a quienes hacen daño a las mujeres”, manifestó. Hasta el momento, las autoridades no han brindado información oficial sobre el paradero de Yorleni Alas ni sobre los avances de la investigación.

Desapariciones

Organizaciones defensoras de derechos de las mujeres expresaron su preocupación por el aumento de desapariciones de mujeres y niñas en Honduras, al tiempo que exigieron respuestas de las autoridades en el caso de Yorleni Alas. Andrea Paz, integrante del Foro de Mujeres por la Vida, señaló que la situación representa una “alerta” y una “emergencia” para el país debido al incremento de casos reportados en los últimos meses. “La desaparición de mujeres está muy vinculada con los femicidios cuando no se activan los mecanismos de búsqueda de manera inmediata”, expresó Paz a LA PRENSA. La representante del Foro indicó que las organizaciones también están preocupadas por la falta de información sobre el paradero de Yorgleni Alas, desaparecida hace ocho días. “No existe una respuesta clara de qué pasó con Yorgleni. ¿Dónde está? ¿Qué está sucediendo con las autoridades? ¿Cuál es la respuesta para las familias?”, cuestionó. Paz añadió que la desaparición de una mujer genera temor en las comunidades y criticó declaraciones oficiales que, según afirmó, revictimizan a las víctimas. “Lo que necesitamos son respuestas de protección y seguridad. Las autoridades tienen la capacidad de intervenir, revisar cámaras y activar mecanismos de búsqueda”, manifestó.