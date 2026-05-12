¿Por qué piden ahorrar energía de 4:00 pm a 10:00 pm en Honduras?

Asimismo, pidieron a la población hacer un uso racional de la energía durante las próximas dos o tres semanas, especialmente entre las 3:00 pm y las 10:00 pm, horario en el que se registra el mayor consumo.

Indicaron que esta época es una de las más difíciles para el abastecimiento, por lo que las centrales diésel están operando durante más horas al día.