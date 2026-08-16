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El increíble error de Menjívar vs Motagua, agresión a Edwin, sangre y baile en Olimpia

Los festejos de Olimpia ante Motagua en el Nacional, así fue el golpe a Edwin, expulsión y el increíble error de Menjívar en el clásico.

El increíble error de Menjívar vs Motagua, agresión a Edwin, sangre y baile en Olimpia
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Olimpia firmó una remontada ante Motagua (3-1) en el Nacional y sigue invicto en el torneo Apertura 2026.

 Foto OPSA: Marvin Salgado / Alex Pérez
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Las lindas chicas que adornaron el primer clásico del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional.
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¡Qué linda! Esta bella chica llamó la atención de nuestras cámaras en el Estadio Nacional.
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Las olimpistas no se quedaron atrás y cautivaron desde las graderías del recinto capitalino.
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Valerio Marinacci y Moya quedaron fuera del clásico por sus respectivas lesiones.
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Motagua madrugó al Olimpia y apenas en el minuto 2 del encuentro abrió el marcador con un tanto de Clever Portillo.
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¡Terrible lo de Edrick! El portero del Olimpia protagonizó el 'oso' de la fecha tras dejar pasar el balón en el centro de Portillo.
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Motagua se puso adelante temprano y dio el golpe tras el error del guardameta albo en el primer tramo del partido.
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Sin embargo, la respuesta no tardó en llegar y Michaell Chirinos encontró el empate cinco minutos después.
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El derbi capitalino empezó intenso con los dos goles tempraneros y ambos equipos se iban al ataque en busca del segundo tanto.
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Y justo antes del descanso, el Motagua sufrió un duro golpe: se quedó con un hombre menos en el 40 luego de una agresión por parte de Meléndez a Edwin Rodríguez.
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Denis Meléndez perdió los papeles y en una disputa agredió a Edwin. Esto fue visto por Said Martínez que lo mandó a lacalle.
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El jugador del Olimpia quedó ensangrentado y tuvieron ingresar los servicios médicos para ayudarle.
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Edwin Rodríguez fue atendido inmediatamente para detener la sangre en su rostro.
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Mientras tanto, los jugadores del Motagua reclamaban por la acción a Saíd Martínez que fue contundente en su decisión.
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La acción se fue a revisar al FVS por pedido de Javier López, pero Said mantuvo su postura y mandó a los camerinos a Meléndez. A partir de ahí, las cosas se complicaron para Motagua.
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La salida de Denis Meléndez tras dejar con 10 hombres a su equipo en el primer clásico del Apertura 2026.
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La reacción de Javier López tras irse al descanso con el empate 1-1, pero con un jugador menos en cancha.
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La decepción en los jugadores de Motagua en su salida rumbo a los camerinos. Motagua venía de empatar ante Cartaginés y de perder ante Estrella Roja.
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Ya para la segunda parte, Olimpia no perdonó. José Raúl García aprovechó un gran centro de Edwin Rodríguez y la mandó a guardar con un certero cabezazo.
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El joven futbolista del león se animó y bailó punta en el banderín. Sus compañeros llegaron para abrazarlo.
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García mostró con orgullo el escudo del Olimpia tras darle vuelta al marcador ante Motagua.
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Para cerrar la cuenta, apareció Imanol Enriquez, quien se estrenó en el Clásico como goleador.
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Motagua terminó perdiendo por 3-1 en el Nacional y suma tres partidos sin conocer la victoria. La semana pasada cayó ante Estrella Roja (0-2), empató ante Cartaginés (1-1) y sufrió otra caída ante Olimpia (3-1).
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Olimpia por su parte, se apoderó del liderato del Apertura 2026 tras continuar con paso perfecto. Son primeros con 9 puntos y ahora ponen la mirada en la Copa Centroamericana.
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