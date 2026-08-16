El increíble error de Menjívar vs Motagua, agresión a Edwin, sangre y baile en Olimpia

Olimpia firmó una remontada ante Motagua (3-1) en el Nacional y sigue invicto en el torneo Apertura 2026.
Las lindas chicas que adornaron el primer clásico del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional.
¡Qué linda! Esta bella chica llamó la atención de nuestras cámaras en el Estadio Nacional.
Las olimpistas no se quedaron atrás y cautivaron desde las graderías del recinto capitalino.
Valerio Marinacci y Moya quedaron fuera del clásico por sus respectivas lesiones.
Motagua madrugó al Olimpia y apenas en el minuto 2 del encuentro abrió el marcador con un tanto de Clever Portillo.
¡Terrible lo de Edrick! El portero del Olimpia protagonizó el 'oso' de la fecha tras dejar pasar el balón en el centro de Portillo.
Motagua se puso adelante temprano y dio el golpe tras el error del guardameta albo en el primer tramo del partido.
Sin embargo, la respuesta no tardó en llegar y Michaell Chirinos encontró el empate cinco minutos después.
El derbi capitalino empezó intenso con los dos goles tempraneros y ambos equipos se iban al ataque en busca del segundo tanto.
Y justo antes del descanso, el Motagua sufrió un duro golpe: se quedó con un hombre menos en el 40 luego de una agresión por parte de Meléndez a Edwin Rodríguez.
Denis Meléndez perdió los papeles y en una disputa agredió a Edwin. Esto fue visto por Said Martínez que lo mandó a lacalle.
El jugador del Olimpia quedó ensangrentado y tuvieron ingresar los servicios médicos para ayudarle.
Edwin Rodríguez fue atendido inmediatamente para detener la sangre en su rostro.
Mientras tanto, los jugadores del Motagua reclamaban por la acción a Saíd Martínez que fue contundente en su decisión.
La acción se fue a revisar al FVS por pedido de Javier López, pero Said mantuvo su postura y mandó a los camerinos a Meléndez. A partir de ahí, las cosas se complicaron para Motagua.
La salida de Denis Meléndez tras dejar con 10 hombres a su equipo en el primer clásico del Apertura 2026.
La reacción de Javier López tras irse al descanso con el empate 1-1, pero con un jugador menos en cancha.
La decepción en los jugadores de Motagua en su salida rumbo a los camerinos. Motagua venía de empatar ante Cartaginés y de perder ante Estrella Roja.
Ya para la segunda parte, Olimpia no perdonó. José Raúl García aprovechó un gran centro de Edwin Rodríguez y la mandó a guardar con un certero cabezazo.
El joven futbolista del león se animó y bailó punta en el banderín. Sus compañeros llegaron para abrazarlo.
García mostró con orgullo el escudo del Olimpia tras darle vuelta al marcador ante Motagua.
Para cerrar la cuenta, apareció Imanol Enriquez, quien se estrenó en el Clásico como goleador.
Motagua terminó perdiendo por 3-1 en el Nacional y suma tres partidos sin conocer la victoria. La semana pasada cayó ante Estrella Roja (0-2), empató ante Cartaginés (1-1) y sufrió otra caída ante Olimpia (3-1).
Olimpia por su parte, se apoderó del liderato del Apertura 2026 tras continuar con paso perfecto. Son primeros con 9 puntos y ahora ponen la mirada en la Copa Centroamericana.