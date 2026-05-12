Real Madrid identificó al 'topo' del vestuario y Florentino lo fulminó: "Se va del club"

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha revelado que ya identificaron quién es la persona que filtró la pelea entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni y sentenció que el futbolista 'soplón' no volverá a jugar con el equipo.
El Real Madrid atraviesa por uno de los momentos más complicados de los últimos años con una nueva temporada sin títulos y con peleas en el vestuario.
Todo explotó la semana pasada tras la pelea entre el uruguayo Federico Valverde y el francés Aurélien Tchouaméni, que dejó fuertes secuelas como la derrota el pasado domingo en el clásico contra Barcelona que le permitió a su archrrival dar la vuelta olímpica tras ganar el título de La Liga.
En medio de la crisis, hay mucho descontento en el cuerpo técnico de Álvaro Arbeloa por la filtración de información secreta del vestuario; en específico, de los detalles de la pelea entre las dos estrellas del Real Madrid.
Tras confirmar que no va a dimitir a la presidencia de Real Madrid y que convocó a elecciones a las que se presentará con su misma junta directiva, Florentino Pérez accedió a responder preguntas de la prensa y no evitó referirse a la pelea que protagonizaron Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni durante dos entrenamientos consecutivos.
El máximo mandatario en la Casa Blanca criticó ese conflicto que terminó con el futbolista uruguayo teniendo que ser hospitalizado por prevención, pero consideró más grave el hecho de que haya trascendido más allá de la intimidad del vestuario Merengue.
"No es la primera vez que dos jugadores se pelean aquí", dijo Florentino Pérez, de 79 años, restando importancia a la disputa entre los dos profesionales del Real Madrid, a raíz de la cual Valverde sufrió un traumatismo craneoencefálico. "Ha habido temporadas en las que los jugadores se peleaban constantemente. ¡Estas cosas pasan!".
Lo que más molestó a Florentino Pérez fue que el incidente se hiciera público en la prensa deportiva: "La pelea fue grave, pero peor es que se haya conocido», se quejó. «Siempre hemos tenido disputas, pero nunca se habían hecho públicas".
“Me parece muy mal y me parece peor que lo hayan sacado a la luz, porque yo llevo 26 años en el club y puedo asegurar que no hubo uno en que no se hayan pegado dos jugadores... O cuatro. Pero queda dentro de la casa. Los que lo hayan sacado, que seguro no estaban contentos porque pensarán que van a salir, lo cuentan y ustedes hacen como si hubiera sido un mundo”, manifestó.
Y explicó: “El caos que han querido transmitir algunos es horrible y no lo voy a aceptar. Para mí la filtración es peor, porque implica que hay algo más que la pelea. Creo que en mis 26 años de historia es la primera vez que lo veo y eso también me preocupa”.
Uniendo la filtración de la pelea con los rumores que trascendieron sobre su salud, Florentino Pérez dio aviso de otra batalla que se ha propuesto librar mientras siga ejerciendo la presidencia: “Yo voy a acabar con todos los malos periodistas y no periodistas que se meten para hacer daño al Real Madrid. No voy a parar, no tengan dudas”, dijo.
Real Madrid ya identificó al 'topo': “Hemos encontrado a la persona que filtró la información sobre la pelea entre Valverde y Tchouaméni. Esa persona está enojada porque se va de este club, y por eso filtró esto”, aseguró Florentino Pérez.
Florentino Pérez no reveló la identidad del futbolista que ha estado filtrando información del vestuario del Real Madrid, pero los medios españoles ya han dado con su nombre.
Según ha destapado el medio Estadio Deportivo, el 'topo' del camerino del Real Madrid es el mediocampista español Dani Ceballos, quien ahora tiene las horas contadas en el club.
“El centrocampista ha desaparecido de los planes de Álvaro Arbeloa (incluidas las convocatorias) tras haber tenido un desencuentro con el entrenador”, aseguraron desde el citado medio.
“Ceballos se habría puesto en contacto con gente del exterior y, de esa manera, se explicaría que se haya terminado sabiendo todo lo ocurrido en el vestuario merengue”, agregaron.
De acuerdo a la publicación, las horas del volante en el Real Madrid están contadas. “La persona está próxima a abandonar la institución”, insistió Florentino Pérez, sin dar la identidad del jugador, en conferencia.
Dani Ceballos proporcionó relatos detallados del conflicto entre Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde, que terminó en una pelea física durante una sesión de entrenamiento.
Se dice que Álvaro Arbeloa ya sospechaba firmemente que Dani Ceballos estaba filtrando historias a la prensa. Las tensiones entre ambos habrían alcanzado su punto máximo después de que el volante se enterara de que el técnico había hecho comentarios despectivos sobre él a un posible interesado antes del mercado de fichajes de verano.
Tras la exclusión de Ceballos de la convocatoria contra el Betis el 24 de abril, fuentes sugieren que la relación entre el jugador y el técnico se ha roto por completo.
Dani Ceballos tiene contrato en vigor con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2027, pero tras los últimos acontecimientos su salida es inminente.