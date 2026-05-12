Real Madrid identificó al 'topo' del vestuario y Florentino lo fulminó: "Se va del club"

“Me parece muy mal y me parece peor que lo hayan sacado a la luz, porque yo llevo 26 años en el club y puedo asegurar que no hubo uno en que no se hayan pegado dos jugadores... O cuatro. Pero queda dentro de la casa. Los que lo hayan sacado, que seguro no estaban contentos porque pensarán que van a salir, lo cuentan y ustedes hacen como si hubiera sido un mundo”, manifestó.