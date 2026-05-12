Florentino Pérez le declara la guerra a empresario ligado a Centroamérica

Acostumbrado a no responder nunca a preguntas, un nervioso Florentino Pérez entró en completos debates con periodistas de varios medios, a los que señaló de forma constante, y dejó claro que detrás de todas estas críticas que considera intolerables está una persona, a la cual se refirió en varias ocasiones sin decir el nombre pero dejando claro que "tiene que ver con las energéticas".