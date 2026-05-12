Florentino Pérez le declara la guerra a empresario ligado a Centroamérica

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha protagonizado un ataque contra el empresario mexicano Enrique Riquelme. A continuación los detalles del encontronazo.
Florentino Pérez sorprendió este martes 12 de mayo tras convocar a conferencia de prensa y lanzó fuertes ataques contra medios de comunicación y empresarios, dejando a un lado la nefasta temporada de su Real Madrid.
El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha comparecido en una rueda de prensa para la historia. El motivo principal consistía en el anuncio de la convocatoria de elecciones a la presidencia del club blanco, además de anunciar que su Junta Directiva volverá a presentarse.
Acostumbrado a no responder nunca a preguntas, un nervioso Florentino Pérez entró en completos debates con periodistas de varios medios, a los que señaló de forma constante, y dejó claro que detrás de todas estas críticas que considera intolerables está una persona, a la cual se refirió en varias ocasiones sin decir el nombre pero dejando claro que "tiene que ver con las energéticas".
Posteriormente, el presidente del Real Madrid se encargó de matizar que se trata de un "empresario mexicano", aunque no llegó a decir ningún nombre propio.
Este "empresario mexicano" es Enrique Riquelme, un empresario alicantino que desde hace años se postula como la posible alternativa a Florentino Pérez para la presidencia del club blanco.
Nacido en Alicante en el año 1989, es el CEO del Grupo Cox, una compañía centrada en agua y energía que salió a cotizar en la Bolsa española en noviembre de 2024.
Riquelme comenzó su andadura empresarial fuera de España, instalándose en Panamá en el año 2010 donde creó el Grupo El Sol, vinculado a la minería, cemento, infraestructuras y energía.
Florentino Pérez se refirió a Riquelme como ese hombre con “acento sudamericano”, para luego decir “mexicano”.
Cuatro años más tarde, fundaría Cox Energy, con la que alcanzaría un mayor grado de notoriedad pública dentro del sector solar.
Tiene también presencia en EE UU, España y Oriente Medio y está valorada varios miles de millones de euros. Hace un par de semanas, cerró la compra de Iberdrola México por 4.000 millones de dólares.
En las elecciones del año 2021, su nombre apareció con fuerza en el entorno madridista al especularse con que podía competir contra Florentino Pérez. Llegó a presentarse como socio del Real Madrid desde hacía más de 20 años y con voluntad de plantear una alternativa, aunque al final no dio el paso.
Florentino Pérez, ha protagonizado en los últimos años un fuerte enfrentamiento mediático y empresarial con el empresario mexicano Enrique Riquelme, una disputa que ha llamado la atención tanto en España como en otros países debido al peso económico y político que ambos representan dentro del mundo empresarial y deportivo.
El conflicto comenzó a tomar fuerza cuando Enrique Riquelme, conocido por sus inversiones en infraestructura, construcción y energías renovables, empezó a ganar notoriedad pública en España. Su crecimiento empresarial coincidió con varios movimientos relacionados con grandes proyectos urbanísticos y financieros, terrenos donde históricamente Florentino Pérez ha tenido enorme influencia gracias a su posición al frente de ACS, una de las constructoras más poderosas del mundo.
Florentino Pérez retó a Riquelme Vives a presentarse a las elecciones. "A esos que andan diciendo que se van a presentar, les invito a que lo hagan", dijo el actual presidente del Real Madrid.