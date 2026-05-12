Feria de empleo ofrecerá más de 1,800 vacantes

San Pedro Sula, Honduras.

Más de 1,800 plazas vacantes estarán disponibles en la segunda feria de empleo del 2026 organizada por la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC) y el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) en San Pedro Sula.

La jornada de empleabilidad, que se llevará a cabo el próximo viernes 15 de mayo, reunirá a más de 130 empresas que buscan contratar personal para distintas áreas y niveles profesionales, en medio de una creciente demanda de oportunidades en la zona norte del país.

De acuerdo con la CCIC, las compañías participantes suman más de 1,880 vacantes, que incluyen plazas permanentes y de medio tiempo, abriendo oportunidades tanto para personas con experiencia como para quienes buscan ingresar por primera vez al mercado laboral.

La feria se desarrollará desde las 7:30 am hasta las 4:00 pm en las instalaciones de Expocentro, donde cientos de aspirantes podrán entregar su hoja de vida, hacer entrevistas con las empresas empleadoras y aplicar directamente a distintas ofertas de trabajo.