Feria de empleo ofrecerá más de 1,800 vacantes

Más de 1,800 plazas vacantes estarán disponibles en la segunda feria de empleo del 2026 organizada por la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC) y el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) en San Pedro Sula.
La jornada de empleabilidad, que se llevará a cabo el próximo viernes 15 de mayo, reunirá a más de 130 empresas que buscan contratar personal para distintas áreas y niveles profesionales, en medio de una creciente demanda de oportunidades en la zona norte del país.
De acuerdo con la CCIC, las compañías participantes suman más de 1,880 vacantes, que incluyen plazas permanentes y de medio tiempo, abriendo oportunidades tanto para personas con experiencia como para quienes buscan ingresar por primera vez al mercado laboral.
La feria se desarrollará desde las 7:30 am hasta las 4:00 pm en las instalaciones de Expocentro, donde cientos de aspirantes podrán entregar su hoja de vida, hacer entrevistas con las empresas empleadoras y aplicar directamente a distintas ofertas de trabajo.
Autoridades del sector privado señalaron que este tipo de iniciativas buscan servir de puente entre las empresas y la población desempleada o subempleada, facilitando procesos de reclutamiento en un solo espacio y acercando oportunidades a los ciudadanos.
Destacaron además, que la reciente aprobación de la ley de empleo parcial ha permitido incorporar vacantes bajo dicha modalidad, especialmente para jóvenes, estudiantes y personas que buscan horarios más flexibles.
La CCIC subrayó que la feria representa también una oportunidad para las compañías que requieren cubrir plazas de manera inmediata, en sectores que constantemente demandan talento humano en áreas operativas, administrativas, comerciales y de servicios.
Aunque el número de empresas inscritas supera las 130, autoridades de la CCIC e Infop hicieron un llamado a las compañías que aún no han confirmado su participación para que puedan hacerlo antes del miércoles y así formar parte de esta jornada de contratación.
Asimismo, invitaron a los aspirantes a prepararse con anticipación, llevando su hoja de vida actualizada y presentándose con tiempo para poder recorrer los diferentes estands instalados durante la actividad.
La inscripción para participar en la feria, tanto para empresas como para postulantes, debe realizarse previamente a través de los enlaces compartidos por la CCIC en sus plataformas digitales y redes sociales.
Cabe resaltar que el evento no tendrá ningún costo para quienes deseen aplicar a una vacante, ni para las empresas, ya que el objetivo principal es facilitar el acceso a oportunidades laborales formales.