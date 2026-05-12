Congreso activa agenda de reformas para destrabar el CNE tras visita de Cossette López

TEGUCIGALPA

Aunque se anticipaba la presentación de una licencia para asumir cargos en el exterior, la visita se centró en la urgencia de impulsar reformas que permitan al pleno del ente electoral sesionar sin las actuales limitaciones administrativas que frenan pagos y decisiones técnicas.

​La sorpresiva presencia de la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López , en las instalaciones del Congreso Nacional (CN), generó la mañana de este martes una serie de especulaciones sobre su posible retiro temporal del órgano rector de los comicios.

El acercamiento entre la consejera y la directiva del Legislativo ocurre en un momento de parálisis operativa dentro del órgano electoral, derivado de una normativa que exige la unanimidad de sus propietarios para tomar decisiones y que en la actualidad existe una vacante por la destitución en juicio político de Marlon Ochoa.

Ante este bloqueo, el Congreso Nacional busca integrar la experiencia de las actuales autoridades para diseñar un nuevo marco jurídico que garantice la fluidez en los procesos de administración de justicia y logística electoral.​

"Fue una visita de cortesía donde platicamos de varios temas sobre todo en las reformas electorales, la Comisión Electoral va a invitar tanto a la consejera Ana Paola Hall como a la consejera Cossette López para que puedan integrarse de lleno a nuestra comisión", expresó el diputado Antonio Rivera Callejas.

​Una de las prioridades legislativas discutidas es la modificación del quórum necesario para que el pleno del CNE pueda sesionar y emitir resoluciones válidas.

Actualmente, la institución enfrenta una "camisa de fuerza" que obliga a la presencia y voto de los tres consejeros propietarios, lo que ha retrasado compromisos críticos como el pago de la deuda política a los partidos, el cumplimiento con proveedores y la gestión de contratos con empresas tecnológicas internacionales.

​La propuesta, que podría presentarse entre hoy y mañana, busca estandarizar al órgano electoral con el resto de las instituciones colegiadas del país, donde las decisiones se toman por mayoría simple.

Esta reforma permitiría que el quórum se integre con dos consejeros propietarios y un suplente, asegurando que la operatividad del sistema no dependa exclusivamente de la asistencia de la totalidad de sus miembros titulares.

​"Platicamos sobre una reforma electoral urgente que necesitamos presentar en el sentido de que el quórum en el CNE sea con dos propietarios y un suplente, ya que todos los órganos colegiados es la mitad más uno y solo nosotros habíamos puesto que era la unanimidad", detalló Rivera.​​

La agenda de reformas no se limitará únicamente a los aspectos operativos del quórum, sino que apunta a transformaciones estructurales más profundas que requerirían cambios en la Constitución de la República.

​"Para el día de hoy o mañana vamos con una reforma electoral sencilla sobre el quórum de las sesiones, pero más adelante pueden venir otras como aumentar de tres a cinco los consejeros del CNE y de tres a cinco los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE)", puntualizó el diputado.

​La integración de las actuales consejeras en las mesas de trabajo técnico será fundamental para evitar que los próximos titulares del CNE enfrenten los mismos inconvenientes administrativos que han marcado la presente gestión.