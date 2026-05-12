Pago de recibo de luz: Proponen mantener 28 días para hogares y 15 para empresas

Tegucigalpa, Honduras

El retorno del plazo de 15 días para pagar la factura de energía eléctrica abrió un nuevo frente de discusión en el Congreso Nacional, donde diputados de la Comisión de Energía buscan una salida legal y financiera que permita aliviar la presión sobre los usuarios residenciales. La medida se activó luego de finalizar el beneficio temporal que, durante el período de amnistía, permitió a los abonados contar con hasta 28 días para cancelar el recibo de energía. Con el vencimiento de ese mecanismo, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) volvió a aplicar el esquema histórico de 15 días. La decisión ha generado quejas entre consumidores, especialmente en hogares que organizan sus pagos conforme a ingresos mensuales y que ahora enfrentan mayor riesgo de mora, recargos o cortes del servicio por no cumplir dentro del nuevo margen.

Ante ese escenario, la Comisión de Energía del Congreso Nacional convocó para este martes a una reunión con representantes de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree), la Enee y la Secretaría de Energía, con el propósito de revisar los alcances de la medida y buscar alternativas. “Este martes nos reuniremos con la Cree, la Enee y con las autoridades de la Secretaría de Energía para tratar varios temas y dentro de esos temas está la aplicación del cobro de la tarifa que en la amnistía se había dado los 28 días el mes para que los usuarios pudieran hacer uso de esta herramienta y tener más espacio para pagar su factura energética”, expresó Eder Mejía, miembro de la Comisión de Energía. El diputado explicó que la intención es escuchar los planteamientos de las autoridades energéticas, pero también revisar la situación financiera de la estatal eléctrica, que requiere mantener flujo de caja para sostener sus operaciones. “Vamos a ir a escuchar los planteamientos que tiene la SEN y la situación financiera que tiene en estos momentos la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para buscar una salida, porque aquí tenemos que ser conscientes también y ver cómo ayudamos al usuario”, sostuvo Mejía. Una de las alternativas que se analizará es aplicar un esquema diferenciado de pago. Bajo esa propuesta, los usuarios domésticos podrían conservar el plazo de 28 días, mientras que los sectores comercial e industrial continuarían sujetos al plazo de 15 días. “Buscamos varias salidas que pueden hacerse, por ejemplo, podemos aplicar el término de los 28 días a la factura doméstica y mantenerlo de los 15 días a la factura comercial, podría ser uno de los planteamientos si no se pudiera revertir los 15 días totalmente en toda la facturación”, detalló el congresista.