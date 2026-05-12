Tres cuerpos calcinados son hallados en El Cimarrón

Tegucigalpa, Honduras.

Tres cuerpos calcinados y desmembrados fueron encontrados la mañana de este martes en el sector El Cimarrón, en el Distrito Central.

De acuerdo con información preliminar, en un inicio se creyó que se trataba de un incendio forestal en la zona. Sin embargo, al llegar al lugar, las autoridades encontraron los cadáveres en llamas y desmembrados en distintos puntos del sector.

Según los reportes iniciales, dos de los cuerpos estaban dentro de un refrigerador, mientras que el tercero fue localizado en la zona inferior del cerro.

Elementos de la Policía Nacional llegaron a la escena para acordonar el área e iniciar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas y las autoridades no han brindado detalles sobre posibles responsables ni móviles del crimen.

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