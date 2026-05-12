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Rosy salió a una fiesta con un primo y luego fue encontrada muerta en La Tigra

La joven había sido reportada como desaparecida desde el pasado fin de semana

Rosy salió a una fiesta con un primo y luego fue encontrada muerta en La Tigra

Fotografías en vida de Rosy Fabiola Izaguirre, de 26 años de edad. La joven fue encontrada muerta la noche del lunes en una zona boscosa del sector La Tigra.

TEGUCIGALPA

Una mujer identificada como Rosy Fabiola Izaguirre, de 26 años, fue encontrada sin vida en un sector boscoso de la aldea Juatiapa, en el sector de La Tigra, Distrito Central.

De acuerdo con la información preliminar, la joven había sido reportada como desaparecida desde el pasado fin de semana luego de salir hacia una fiesta en compañía de un primo.

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Según versiones de familiares, Rosy Fabiola se trasladó hacia otra aldea, pero no regresó a su vivienda, por lo que comenzaron a buscarla y posteriormente reportaron su desaparición.

El hallazgo del cuerpo se registró la noche de ayer lunes en una zona montañosa de la aldea Jutiapa, donde personas que transitaban por el lugar alertaron a las autoridades.

Reportes preliminares indican que el cadáver presentaba signos de violencia, aunque serán las autoridades competentes las encargadas de determinar las causas exactas de la muerte.

Tras recibir la denuncia, agentes policiales se desplazaron hasta la escena y acordonaron el área para iniciar las investigaciones correspondientes.

Posteriormente, personal de Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico y trasladó el cuerpo hasta la morgue capitalina.

Escena donde fue encontrada sin vida la joven Rosy Fabiola Izaguirre en el sector de La Tigra.

Escena donde fue encontrada sin vida la joven Rosy Fabiola Izaguirre en el sector de La Tigra.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas relacionadas con el caso ni han brindado detalles adicionales sobre las circunstancias del hecho.

Equipos de investigación se encuentran recabando información y testimonios para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades. El caso permanece bajo investigación por parte de las autoridades competentes.

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Redacción La Prensa
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