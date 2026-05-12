Rosy salió a una fiesta con un primo y luego fue encontrada muerta en La Tigra

TEGUCIGALPA

De acuerdo con la información preliminar, la joven había sido reportada como desaparecida desde el pasado fin de semana luego de salir hacia una fiesta en compañía de un primo.

Una mujer identificada como Rosy Fabiola Izaguirre, de 26 años, fue encontrada sin vida en un sector boscoso de la aldea Juatiapa, en el sector de La Tigra, Distrito Central.

Según versiones de familiares, Rosy Fabiola se trasladó hacia otra aldea, pero no regresó a su vivienda, por lo que comenzaron a buscarla y posteriormente reportaron su desaparición.

El hallazgo del cuerpo se registró la noche de ayer lunes en una zona montañosa de la aldea Jutiapa, donde personas que transitaban por el lugar alertaron a las autoridades.

Reportes preliminares indican que el cadáver presentaba signos de violencia, aunque serán las autoridades competentes las encargadas de determinar las causas exactas de la muerte.

Tras recibir la denuncia, agentes policiales se desplazaron hasta la escena y acordonaron el área para iniciar las investigaciones correspondientes.

Posteriormente, personal de Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico y trasladó el cuerpo hasta la morgue capitalina.