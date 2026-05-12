Crack del Real Madrid recibe duro golpe: fuera de prelista para el Mundial

Madrid, España.

Dani Carvajal, futbolista del Real Madrid e internacional con España en 52 ocasiones, no disputará el Mundial de este verano al quedarse fuera de la prelista de 55 jugadores que dio Luis de la Fuente el lunes, y que es vinculante ya que de ellos saldrán los 26 elegidos para el torneo. Un Carvajal que, según pudo saber EFE, ve así cómo se le escapa uno de sus objetivos para esta temporada, al no haber tenido continuidad en el Real Madrid con tres lesiones que han lastrado su puesta a punto, más aún tras la rotura de ligamento cruzado de la rodilla que sufrió en octubre de 2024 y que cambió su hoja de ruta. 238 días de baja para un Carvajal que volvió al final de la pasada temporada y que esperaba en la actual recuperar su mejor estado de forma. Sin embargo, no ha sido así.

El lateral derecho solo ha disputado 885 minutos divididos en 20 encuentros y tuvo que volver a pasar por quirófano el 28 de octubre para someterse a una artroscopia en la que se le retiró un "cuerpo libre articular" que le causó problemas en la rodilla operada en 2024. Además, una lesión muscular y, en las últimas fechas, una fisura en el pie, le han hecho perder el ritmo necesario para que Luis de la Fuente contara con él en la prelista de cara al Mundial, torneo que le faltaba por añadir a sus vitrinas tras lograr la Liga de Naciones en 2023 y la Eurocopa en 2024. Carvajal ha sido internacional en 51 ocasiones, Debutó el 4 de septiembre de 2014 en la derrota de España ante Francia (1-0) en un amistoso en Saint Denis y su último encuentro fue el pasado 4 de septiembre ante Bulgaria en Sofía (0-3) en partido de la primera jornada de la fase de clasificación para el Mundial.