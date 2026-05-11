Puente El Barón sigue siendo un riesgo pese a promesa de reconstrucción

San Pedro Sula, Honduras

Cada día, el puente conocido como “El Barón”, ubicado en la salida este de San Pedro Sula, se convierte en un peligro para conductores y peatones que transitan por la zona.

En noviembre de 2025, la Municipalidad de San Pedro Sula anunció el cierre del paso para el transporte pesado sobre el puente El Barón; sin embargo, la medida no se cumplió, las rastras y camiones continúan utilizando la infraestructura.

Ese mismo día, hace seis meses, las autoridades explicaron que se colocarían controladores de altura, un vado provisional y que equipos municipales realizarían trabajos de despeje del área y levantamiento topográfico, como parte de las acciones inmediatas para habilitar una ruta segura mientras se intervenía el puente.

La estructura tiene más de 50 años de antigüedad y expertos en ingeniería han reiterado la advertencia sobre el riesgo de una tragedia, debido a los hundimientos visibles que podrían agravarse con el paso constante de vehículos pesados.

Aunque los sampedranos esperaban la construcción del puente para el primer semestre de 2026, el proyecto no comienza.

La obra está contemplada dentro del plan de inversión en infraestructura municipal, específicamente en el sector de red vial.

En el plan dice que entre los proyectos incluidos figura la construcción del puente de la Segunda Calle, conocido como El Barón, con un presupuesto de 35 millones de lempiras, según el documento municipal.

LA PRENSA consultó a algunos regidores municipales, quienes explicaron que la obra todavía no ha sido llevada a sesión para su respectiva licitación, proceso necesario para construir el puente, mejorar la fluidez vehicular y evitar una tragedia en la zona.