Cables caídos y postes sobrecargados generan peligro en calles de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

El desorden de cables que cuelgan de los postes en las calles de la capital industrial se ha convertido en un riesgo para conductores y peatones.

La problemática no solo radica en los cables colgantes, sino también en los trabajos realizados por compañías de cable, telefonía e internet sin la debida supervisión, dejando grandes cantidades de material en aceras y medianas.

Al recorrer calles y avenidas de San Pedro Sula, la situación es evidente no solo por la contaminación visual provocada por las “arañas” de cables, sino también por las aceras ocupadas con restos de material que dificultan el paso peatonal.

El Plan de Arbitrios Municipal establece en el artículo 140 la regulación del uso de las vías públicas para la instalación de postes, cables, accesorios, infraestructura subterránea, canalizaciones, pozos, cajas, armarios (Shelter), monopolos y antenas.

La normativa también regula todo tipo de infraestructura destinada a la transmisión de servicios de información, comunicación, telecomunicaciones, datos o similares, por parte de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que utilicen espacios públicos para la instalación y funcionamiento de infraestructura nueva o existente.

Asimismo, el reglamento contempla sanciones para quienes incumplan estas disposiciones.

Carlos Flores, expresidente del patronato de Jardines del Valle, considera importante realizar supervisiones constantes en los postes para evitar tragedias.

“Hay medianas por donde cruzan las personas y una gran cantidad de cables están a punto de caerse; otros están tirados y la gente se enreda. Eso se convierte en una trampa mortal para quienes transitan por esos sitios”, advirtió Flores.