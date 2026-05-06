Tabla posiciones triangulares: Olimpia baja a Marathón y Motagua contra las cuerdas

Olimpia se estrenó en la etapa de las triangulares del Torneo Clausura 2026 con un triunfo importante por 2-0 sobre el Marathón en el Clásico disputado en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

En esta segunda jornada de las triangulares, el equipo de Eduardo Espinel recibió al Monstruo Verde que llegaba inspirado tras debutar con victoria en el derbi sampedrano, pero sucumbió en la capital de Honduras.

Los goles de Edwin Rodríguez, de penal, y Michaell Chirinos dieron a los merengues el triunfo para meterse en la pelea por un lugar en la final de la Liga Nacional del fútbol hondureño.

Olimpia suma sus primeros tres puntos en el 'grupo de la muerte' y se coloca en el primer lugar, igualando con el Marathón, mientras Real España, que descansó esta fecha, está en cero.

En la triangular B, la gran sorpresa la ha dado el Génesis PN, que llegó a Olancho y doblegó por 1-3 a los Potros para ilusionarse con una final.

Los Caninos de Fernando Mira, que igualaron 1-1 en la primera jornada frente al Motagua, es líder de su zona con 4 puntos, el Ciclón Azul es segundo con una unidades y Olancho FC se hunde sin nada.