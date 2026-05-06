Tabla posiciones triangulares: Olimpia baja a Marathón y Motagua contra las cuerdas

Olimpia se estrenó en la etapa de las triangulares del Torneo Clausura 2026 con un triunfo importante por 2-0 sobre el Marathón en el Clásico disputado en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
En esta segunda jornada de las triangulares, el equipo de Eduardo Espinel recibió al Monstruo Verde que llegaba inspirado tras debutar con victoria en el derbi sampedrano, pero sucumbió en la capital de Honduras.
Los goles de Edwin Rodríguez, de penal, y Michaell Chirinos dieron a los merengues el triunfo para meterse en la pelea por un lugar en la final de la Liga Nacional del fútbol hondureño.
Olimpia suma sus primeros tres puntos en el 'grupo de la muerte' y se coloca en el primer lugar, igualando con el Marathón, mientras Real España, que descansó esta fecha, está en cero.
En la triangular B, la gran sorpresa la ha dado el Génesis PN, que llegó a Olancho y doblegó por 1-3 a los Potros para ilusionarse con una final.
Los Caninos de Fernando Mira, que igualaron 1-1 en la primera jornada frente al Motagua, es líder de su zona con 4 puntos, el Ciclón Azul es segundo con una unidades y Olancho FC se hunde sin nada.
TABLA DE POSICIONES DE LAS TRIANGULARES:
La próxima jornada se disputará el sábado 9 de mayo. Motagua recibirá a Olancho FC a las 6:00 de la tarde en el Estadio Nacional Chelato Uclés, mientras que Olimpia tendrá que visitar a Real España a las 8:15 de la noche en el Morazán de San Pedro Sula.
Cabe recordar que La Máquina y el Ciclón Azul cuentan con un "punto invisible" por haber quedado en los dos primeros lugares de la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026. En caso de que empaten en unidades con alguno de sus rivales, ellos serían los clasificados por reglamento.