Se viene el primer bootcamp en La Ceiba rumbo a la Maratón La Prensa

La Ceiba.

La Ceiba se alista para recibir este sábado 9 de mayo el primer bootcamp oficial previo a la histórica Maratón La Prensa-Gatorade, en su edición de Oro. La actividad no solo representa un espacio de entrenamiento, sino también un punto de encuentro para la comunidad runner que comienza a enfocarse en uno de los eventos deportivos más importantes del país. Desde tempranas horas, la ciudad será escenario de esta jornada especial. La convocatoria está programada para las 4:30 de la madrugada, mientras que la salida se realizará a las 5:00 am desde Plaza Tecknos, lugar que también servirá como punto de llegada.

Se espera una participación diversa, con atletas experimentados y nuevos corredores que buscan iniciar su proceso de preparación.El bootcamp ofrecerá recorridos de 5 y 10 kilómetros en un circuito organizado que atravesará distintos sectores de La Ceiba.

Este formato permitirá a los participantes no solo trabajar su resistencia, sino también adaptarse a las condiciones reales de competencia, en un entorno seguro y controlado. Se vislumbra la presencia de varios clubes de runners de diferentes zonas de la ciudad.

Bajo la guía de Mario Valladares. La jornada estará liderada por el coach Mario Valladares, quien acompañará a los corredores brindando orientación sobre aspectos clave como el ritmo, la técnica y la gestión del esfuerzo. Su guía será fundamental para que los participantes aprovechen al máximo esta experiencia de preparación. Más allá del componente físico, el evento también busca fortalecer la convivencia entre corredores, promoviendo un ambiente de motivación colectiva que se ha convertido en una de las características principales de la Maratón La Prensa-Gatorade.

Este primer bootcamp en La Ceiba marca un paso importante en el calendario de las actividades previas a la Maratón 2026, llevando por primera vez una experiencia oficial de este tipo a la Novia de Honduras. La iniciativa forma parte de la celebración de los 50 años del evento, una edición que promete ser especial tanto por su convocatoria como por su significado histórico.

Dos entrenamientos más

Tras esta jornada, el calendario continuará con dos entrenamientos en San Pedro Sula: uno programado para el 23 de mayo y el otror para el 6 de junio, donde se replicará esta dinámica de preparación.La edición número 50 de la Maratón La Prensa-Gatorade se celebrará el próximo domingo 14 de junio, con una expectativa de participación de 15,000 corredores.