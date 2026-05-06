Neymar confiesa lo que le hizo al hijo de Robinho: "Terminé pasándome un poco de la raya"

Neymar rompió el silencio y finalmente se pronunció tras la pelea que protagonizó con el hijo de Robinho, chico que forma parte del Santos de Brasil.
La polémica surgió después de un incidente durante un entrenamiento de Santos FC en el Centro de Entrenamiento Rei Pelé. Según la versión de los que vieron el incidente, el conflicto comenzó cuando Neymar Júnior reaccionó de manera impulsiva ante una jugada de Robson de Souza Júnior, conocido como Robinho Jr., tras un regate que el delantero interpretó como una falta de respeto.
El episodio escaló hasta un intercambio físico, que incluyó una bofetada y un forcejeo, y culminó en una denuncia presentada por el joven jugador.
Durante el partido de la cuarta fecha del grupo D de la Copa Sudamericana, Neymar inauguró el marcador a los 41 minutos. En la celebración, el delantero fue felicitado por todo el plantel, incluido Robinho Jr, a quien abrazó y luego le propinó una cachetada amistosa, en un gesto que buscó evidenciar la reconciliación.
Posteriormente ambos futbolistas explicaron públicamente sus posturas para dejar en claro que la disputa quedó en el pasado.
Neymar decidió romper el silencio y dar su versión de los hechos, asegurando que todo se trató de un malentendido que terminó creciendo de manera descontrolada fuera del vestuario.
El astro brasileño reconoció públicamente que perdió el control en medio del entrenamiento y admitió que reaccionó de forma exagerada. Neymar explicó que la tensión del momento provocó una discusión fuerte, pero dejó claro que el problema quedó solucionado apenas unos minutos después dentro del camerino.
“Estas cosas pasan en el fútbol. Se suponía que esto quedaría entre nosotros”, expresó el brasileño, lamentando que la situación terminara llegando a la prensa y generando una ola de especulaciones.
Según Neymar, personas ajenas al día a día del club comenzaron a interpretar lo ocurrido de manera equivocada, aumentando todavía más la polémica.
"Fue un malentendido que tuvimos en el entrenamiento. Fue una reacción mía y terminé pasándome un poco de la raya", mencionó Neymar.
Neymar también reveló que habló personalmente con Robinho Jr. y con su familia para pedir disculpas. Incluso aseguró que días después volvió a disculparse delante de todo el grupo para cerrar definitivamente el tema y evitar divisiones dentro del plantel.
"Pero justo después de que sucediera, nos disculpamos, hablamos en el vestuario, tanto Robinho Jr. como yo, y nos entendimos. Es un chico al que aprecio mucho, le tengo un cariño muy especial desde el principio. Si quieren una disculpa a la prensa, aquí la tienen", dijo Neymar de forma contundente.
"Ya me había disculpado con él y con su familia. Reaccioné de forma exagerada, sí. Podría haber sido diferente, pero terminé perdiendo los estribos", dijo Neymar.
"Nos reunimos de nuevo el lunes, me disculpé delante de todo el grupo, hablé con todos, él también se disculpó, pensamos que estaba resuelto, pero a veces la gente intenta meterse, intenta saber más de lo que pasa día a día y termina interpretando las cosas de una manera muy distinta a como son en realidad”, cerró diciendo Neymar.
Por su parte, Robinho Jr. habló por primera vez tras el incidente y expresó su admiración hacia el capitán del equipo.
“Me sentí molesto, es mi ídolo desde la infancia, lo quiero mucho. Me dio un regalo cuando tenía ocho años, lloré mucho y guardé la camiseta hasta hoy. Tomó una proporción que no debería haber tenido", dijo el hijo de Robinho.
"Aunque haya sido un error, él ya pidió disculpas y ya asumió el error [...] fue hombre para asumir y está todo bien. La gente habla muchas cosas que no son verdad. Está todo resuelto”, explicó el mediocampista.
El jugador también dejó en claro que la denuncia judicial fue presentada en un momento de enojo, impulsada por su entorno, y confirmó que será retirada: “La notificación extrajudicial fue en un momento de enojo mío y de mis representantes. Fue más un sentimiento que un pensamiento. Podría haberlo pensado dos veces, pero tampoco era para que saliera en los medios, ni para que generara toda esta repercusión innecesaria, que fue mala para ambos. Yo no quería eso”.