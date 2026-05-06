Neymar confiesa lo que le hizo al hijo de Robinho: "Terminé pasándome un poco de la raya"

"Nos reunimos de nuevo el lunes, me disculpé delante de todo el grupo, hablé con todos, él también se disculpó, pensamos que estaba resuelto, pero a veces la gente intenta meterse, intenta saber más de lo que pasa día a día y termina interpretando las cosas de una manera muy distinta a como son en realidad”, cerró diciendo Neymar.