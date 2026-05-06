  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Rodrigo, el único hondureño que estuvo cerca de ganar la Maratón Internacional de La Prensa

Rodrigo Bautista tomó la delantera en la categoría internacional y se ganó el respeto de todos el 23 de junio del 2007. Hoy rememoramos ese momento histórico

Rodrigo, el único hondureño que estuvo cerca de ganar la Maratón Internacional de La Prensa
1 de 14

Era un caluroso sábado del 2007 y San Pedro Sula vivía su fiesta predilecta. Un hombre de baja estatura se plantó ante los favoritos y estuvo cerca de ganar por primera vez la categoría principal de la Maratón Internacional de Diario La Prensa.
Rodrigo, el único hondureño que estuvo cerca de ganar la Maratón Internacional de La Prensa
2 de 14

Rodrigo Bautista, que en esta fotografía previo a la competencia aparecía entrenando con el resto de compañeros de A. Beltrán sale al final; llegó desde Yamaranguila, Intibucá, listo para inmortalizar su nombre.
Rodrigo, el único hondureño que estuvo cerca de ganar la Maratón Internacional de La Prensa
3 de 14

Para esas fechas, la Maratón de Diario La Prensa se corría los sábados por la tarde y la meta estaba enfrente de las instalaciones de este rotativo.
Rodrigo, el único hondureño que estuvo cerca de ganar la Maratón Internacional de La Prensa
4 de 14

Los reflectores estaban con el guatemalteco Amado García, quien buscaba revalidar su título.
Rodrigo, el único hondureño que estuvo cerca de ganar la Maratón Internacional de La Prensa
5 de 14

Rodrigo ya había ganado varias competencias nacionales, pero pocos sabían de él.
Rodrigo, el único hondureño que estuvo cerca de ganar la Maratón Internacional de La Prensa
6 de 14

Ese día, el muchacho de Yamaranguila salió en el grupo de los líderes desde el inicio.
Rodrigo, el único hondureño que estuvo cerca de ganar la Maratón Internacional de La Prensa
7 de 14

Con el número 53 en su pecho, Rodrigo llegó a estar en el primer lugar, lo que ocligó a Amado García a apretar el acelerador.
Rodrigo, el único hondureño que estuvo cerca de ganar la Maratón Internacional de La Prensa
8 de 14

Amado, que acá aparece con el número 59, reconoció que Rodrigo era un gran atleta y por qué él tuvo que acelerar la marcha.
Rodrigo, el único hondureño que estuvo cerca de ganar la Maratón Internacional de La Prensa
9 de 14

Al final, Amado García ganó el primer lugar y así lo tituló Diario La Prensa en su portada.
Rodrigo, el único hondureño que estuvo cerca de ganar la Maratón Internacional de La Prensa
10 de 14

Pero todos ese día supieron que Rodrigo se había ganado el respeto de la gente que vio al campeón asustarse con él.
Rodrigo, el único hondureño que estuvo cerca de ganar la Maratón Internacional de La Prensa
11 de 14

Desafortunadamente, en el 2015, Rodrigo Bautista fue encontrado sin vida en su casa.
Rodrigo, el único hondureño que estuvo cerca de ganar la Maratón Internacional de La Prensa
12 de 14

Su hermano Fernando Lemus confirmó que Rodrigo fue hallado muerto en su casa en la aldea Planes en Yamaranguila.
Rodrigo, el único hondureño que estuvo cerca de ganar la Maratón Internacional de La Prensa
13 de 14

Su muerte se registró el jueves 10 de septiembre. Tres días antes de presentarse a una competencia en Tegucigalpa.
Rodrigo, el único hondureño que estuvo cerca de ganar la Maratón Internacional de La Prensa
14 de 14

A 11 años de su muerte, la historia de Rodrigo debía contarse en las vísperas de la edición 50 de la Maratón Internacional de Diario La Prensa, en donde se le recuerda con el respeto que se ganó la tarde del sábado 23 de junio del 2007.

Cargar más fotos