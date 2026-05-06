Rodrigo, el único hondureño que estuvo cerca de ganar la Maratón Internacional de La Prensa

Era un caluroso sábado del 2007 y San Pedro Sula vivía su fiesta predilecta. Un hombre de baja estatura se plantó ante los favoritos y estuvo cerca de ganar por primera vez la categoría principal de la Maratón Internacional de Diario La Prensa.
Rodrigo Bautista, que en esta fotografía previo a la competencia aparecía entrenando con el resto de compañeros de A. Beltrán sale al final; llegó desde Yamaranguila, Intibucá, listo para inmortalizar su nombre.
Para esas fechas, la Maratón de Diario La Prensa se corría los sábados por la tarde y la meta estaba enfrente de las instalaciones de este rotativo.
Los reflectores estaban con el guatemalteco Amado García, quien buscaba revalidar su título.
Rodrigo ya había ganado varias competencias nacionales, pero pocos sabían de él.
Ese día, el muchacho de Yamaranguila salió en el grupo de los líderes desde el inicio.
Con el número 53 en su pecho, Rodrigo llegó a estar en el primer lugar, lo que ocligó a Amado García a apretar el acelerador.
Amado, que acá aparece con el número 59, reconoció que Rodrigo era un gran atleta y por qué él tuvo que acelerar la marcha.
Al final, Amado García ganó el primer lugar y así lo tituló Diario La Prensa en su portada.
Pero todos ese día supieron que Rodrigo se había ganado el respeto de la gente que vio al campeón asustarse con él.
Desafortunadamente, en el 2015, Rodrigo Bautista fue encontrado sin vida en su casa.
Su hermano Fernando Lemus confirmó que Rodrigo fue hallado muerto en su casa en la aldea Planes en Yamaranguila.
Su muerte se registró el jueves 10 de septiembre. Tres días antes de presentarse a una competencia en Tegucigalpa.
A 11 años de su muerte, la historia de Rodrigo debía contarse en las vísperas de la edición 50 de la Maratón Internacional de Diario La Prensa, en donde se le recuerda con el respeto que se ganó la tarde del sábado 23 de junio del 2007.