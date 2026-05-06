Mourinho se reúne con Florentino Pérez: Increíbles condiciones para volver al Real Madrid

El carrusel de entrenadores en el Santiago Bernabéu ha dado un giro inesperado: José Mourinho vuelve a aparecer como uno de los principales candidatos para regresar al Real Madrid, tras un reciente contacto con el presidente Florentino Pérez.
Según informa ESdiario y el periodista Sergio Valentín, Mourinho y Florentino mantuvieron una videollamada de aproximadamente una hora en la que abordaron la posibilidad de su retorno al banquillo blanco.
En dicha conversación también habría estado presente Jorge Mendes, representante del técnico portugués, aunque con un papel más bien de observador.
Este acercamiento se produce en un contexto de máxima presión sobre el actual cuerpo técnico, tras una temporada considerada decepcionante y con creciente incertidumbre dentro del club.
El posible regreso de José Mourinho al Real Madrid ya tuvo su primer movimiento, pero el técnico dejó clara su postura desde el inicio. No contempla volver por motivos sentimentales ni por el simple peso del escudo, sino únicamente si existe un proyecto sólido y con garantías reales de reconstrucción deportiva.
El entrenador portugués, actualmente en el Benfica con contrato hasta 2027, considera que el Real Madrid atraviesa un desgaste estructural que no se soluciona solo con un cambio en el banquillo, sino con una reestructuración profunda del funcionamiento interno del club.
Aunque la opción está sobre la mesa, Mourinho habría planteado una serie de condiciones innegociables que Florentino Pérez deberá valorar antes de cualquier acuerdo definitivo.
La primera exigencia del técnico es un contrato mínimo de dos temporadas. Mourinho quiere estabilidad y tiempo para desarrollar su proyecto sin depender exclusivamente de resultados inmediatos, algo que considera clave en un proceso de reconstrucción.
Otro punto fundamental es la composición de su cuerpo técnico. El portugués pretende regresar con su propio equipo de trabajo y preparadores físicos, una estructura que históricamente ha considerado indispensable.
Lo quiere fuera: Mourinho desea cambios importantes en el actual organigrama del Real Madrid, incluida la no continuidad de Antonio Pintus en el área de preparación física.
En este sentido, una de sus mayores preocupaciones es el alto número de lesiones acumuladas en las últimas temporadas, que diversas fuentes cifran en torno a las 120 bajas. Para Mourinho, este dato refleja un problema estructural en la planificación física del club.
Además, el técnico quiere participar activamente en el área médica, incluyendo la posibilidad de segundas opiniones para los futbolistas y una comunicación directa con los servicios médicos del primer equipo.
La condición más firme de Mourinho pasa por el control total del área deportiva. El técnico exige plena autoridad sobre la plantilla, desde la alineación hasta la gestión interna del vestuario, sin interferencias de la directiva en decisiones futbolísticas.
También pretende libertad absoluta para tomar decisiones disciplinarias o deportivas si considera que algún jugador no encaja en su proyecto.
Su única interlocución directa sería con el presidente Florentino Pérez, eliminando intermediarios en la toma de decisiones deportivas.
Mourinho plantea, además, una reforma profunda del funcionamiento interno del club para evitar conflictos como los vividos en su anterior etapa entre 2010 y 2013, periodo en el que conquistó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.
Por ahora, no existe un acuerdo cerrado entre ambas partes, pero el mensaje del técnico es claro: si regresa al Real Madrid, será bajo sus condiciones.