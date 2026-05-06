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Un jaguar, un mono y una pitón tenía como mascotas hondureño detenido en Olancho

Un hondureño fue detenido en Olancho tras ser sorprendido con un jaguar, un mono, loros y una pitón que mantenía como mascotas en una vivienda, según el operativo realizado

Un jaguar, un mono y una pitón tenía como mascotas hondureño detenido en Olancho
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Un jaguar, un mono, varias especies de loros y una pitón fueron decomisados en Olancho tras ser mantenidos como mascotas en una vivienda.
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El operativo se ejecutó en la aldea El Pataste, en Catacamas, luego de labores de seguimiento y patrullaje en la zona.
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El jaguar, de aproximadamente seis meses de edad, había sido extraído de su hábitat natural y permanecía en cautiverio.
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El felino fue entregado durante la intervención por la cónyuge del propietario, quien lo mantenía en la vivienda.
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En el lugar también fueron encontrados un mono cara blanca y dos loros, todos mantenidos fuera de su entorno natural.
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Entre las especies detectadas figura además una serpiente pitón de origen exótico, bajo condiciones no adecuadas.
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Las especies permanecen bajo supervisión periódica para verificar su estado de salud y condiciones de resguardo.
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El jaguar fue rescatado siguiendo protocolos de manejo de fauna silvestre para garantizar su integridad física.
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El felino será sometido a evaluación médica antes de definir su posible reintegración a su entorno natural.
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La tenencia de fauna silvestre como mascota representa un riesgo para el equilibrio ecológico y la supervivencia de las especies.
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