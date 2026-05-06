Un jaguar, un mono y una pitón tenía como mascotas hondureño detenido en Olancho

Un jaguar, un mono, varias especies de loros y una pitón fueron decomisados en Olancho tras ser mantenidos como mascotas en una vivienda.
El operativo se ejecutó en la aldea El Pataste, en Catacamas, luego de labores de seguimiento y patrullaje en la zona.
El jaguar, de aproximadamente seis meses de edad, había sido extraído de su hábitat natural y permanecía en cautiverio.
El felino fue entregado durante la intervención por la cónyuge del propietario, quien lo mantenía en la vivienda.
En el lugar también fueron encontrados un mono cara blanca y dos loros, todos mantenidos fuera de su entorno natural.
Entre las especies detectadas figura además una serpiente pitón de origen exótico, bajo condiciones no adecuadas.
Las especies permanecen bajo supervisión periódica para verificar su estado de salud y condiciones de resguardo.
El jaguar fue rescatado siguiendo protocolos de manejo de fauna silvestre para garantizar su integridad física.
El felino será sometido a evaluación médica antes de definir su posible reintegración a su entorno natural.
La tenencia de fauna silvestre como mascota representa un riesgo para el equilibrio ecológico y la supervivencia de las especies.