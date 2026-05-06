Primeras hipótesis tras la muerte de Josué, Favio y doña Isidora en San Pedro Sula

Tres hechos violentos impactaron ayer en San Pedro Sula. En horas de la mañana se registró la muerte de Josué Fernández, vendedor de lácteos, así como el asesinato de Favio Sarmiento Padilla y su madre, Isidora Padilla. Los tres casos ocurrieron en el sector sureste de la ciudad, cerca del Instituto José Trinidad Reyes.
El joven Josué Fernández fue ultimado en la colonia Centroamérica, en la 10 calle y 20 avenida de San Pedro Sula, Cortés.
De acuerdo con información preliminar, el hecho se registró cuando las víctimas llegaron al sector para realizar una entrega de producto en una pulpería, como parte de su jornada laboral.
En ese momento, el conductor y su ayudante se disponían a bajar del vehículo cuando fueron interceptados por varios hombres armados que, sin mediar palabra, abrieron fuego contra ellos.
Este miércoles, Noé Pérez, portavoz policial, aseguró que “se maneja información preliminar que apunta a que el móvil podría estar relacionado con el delito de robo”.
Por otro lado, horas más tarde también se registró la muerte del joven Favio Ismael Sarmiento Padilla y de su madre Isidora Padilla en la 10 calle y 23 avenida de la colonia San Carlos de Sula, en San Pedro Sula, Cortés,
De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas se conducían en un carro, color azul marino, cuando fueron interceptadas por un sujeto armado.
Sin mediar palabra, el atacante descendió de otro automóvil y abrió fuego contra ellos, provocándoles la muerte en el lugar. El crimen ocurrió a unos 20 metros de la entrada principal del JTR.
Según las primeras líneas de investigación de las autoridades, “los avances significativos de los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones apuntan a que todo podría estar relacionado con una pelea entre estructuras criminales que operan en este sector”, afirmó Noé Pérez, portavoz policial.
El joven Favio llevaba a su madre a conocer las tierras de Santa Bárbara, luego de que ella llegara desde Olancho a San Pedro Sula para celebrar el Día de la Madre junto a él.
Una fuente cercana a la familia relató a LA PRENSA que Favio aprovechó el traslado de un pedido de zapatos para que su madre lo acompañara y así poder conocer el departamento de Santa Bárbara. En el hecho también resultó herida su tía, fue trasladada de emergencia a un centro asistencial cercano.
En las últimas horas han surgido varias líneas de investigación en el caso de la madre y su hijo. No obstante, en las próximas horas las autoridades esperan esclarecer con mayor claridad lo ocurrido.