"Tú eres la luz de mis ojos": el último mensaje de Favio a su madre; a ambos los asesinaron

Ellos eran Favio Sarmiento e Isidora Padilla, las dos personas que fueron asesinadas enfrente del instituto José Trinidad Reyes de San Pedro Sula.
Favio era el hijo mayor de Isidora, quien acababa de llegar a San Pedro Sula procedente de Olancho cuando fue asesinada.
El crimen se registró a eso de la 1:00 pm de ese martes 5 de mayo a escasos metros de la entrada principal del JTR.
Favio iba manejando este Honda Civic azul y su madre iba en el asiento del copiloto.
Atrás del carro iba una tía de Favio, quien había accedido a viajar a Santa Bárbara, en donde el hombre de 36 años debía entregar un pedido de sandalias. Ella salió herida y fue llevada a un centro asistencial.
Doña Lola, como le decían a Isidora, había venido a San Pedro Sula a celebrar el Día de la Madre Hondureña junto a Favio.
Favio era un reconocido zapatero de la zona en que fue asesinado.
Favio tenía su taller de sandalias en la colonia Los Ángeles, a pocas cuadras de donde le quitaron la vida.
"Hacía unas sandalias bien bonitas, a mí me regaló un par hace poco", contó una vecina que llegó al lugar a lamentar su muerte.
En las redes sociales, Favio era muy activo, además de promocionar los productos que elaboraba, también mostraba su diario vivir.
En una de sus publicaciones en las redes sociales, Favio subió una imagen en la que cargaba a su mamá.
Con motivo de un cumpleaños de doña Lola, Favio subió esta fotografía que era acompañada con una canción que al fondo decía "Tú eres la luz de mis ojos, el gran amor de mi vida".
Los parientes de Favio confirmaron que él tenía su taller en la colonia Los Ángeles y que al momento de su muerte, iba a dejar un pedido a Santa Bárbara.