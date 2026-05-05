Suegra de exreina de belleza asegura que su arma “se disparó sola”; le infirió diez tiros

En los textos filtrados, que fueron difundidos inicialmente por la creadora de contenido 'La Parcera Justin', la sospechosa asegura que no tuvo la intención de asesinar a su nuera. Según las misivas dirigidas supuestamente a su hijo, Alejandro Sánchez, el conflicto surgió por desacuerdos personales y un sentimiento de desplazamiento familiar.