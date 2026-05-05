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Suegra de exreina de belleza asegura que su arma “se disparó sola”; le infirió diez tiros

La suegra de Carolina Flores afirma que el arma 'se disparó sola', pero la autopsia revela 10 impactos de bala. Conoce los escandalosos detalles de sus cartas

Suegra de exreina de belleza asegura que su arma “se disparó sola”; le infirió diez tiros
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El caso del asesinato de la exreina de belleza Carolina Flores ha dado un giro estremecedor tras revelarse el contenido de presuntos escritos realizados por su suegra, Erika María Guadalupe Herrera, quien actualmente se encuentra bajo arresto en Venezuela.
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De acuerdo con reportes de medios como Radio Fórmula, La Razón y el periodista Nacho Lozano, Herrera habría utilizado las notas de su teléfono celular para intentar justificar la tragedia como un accidente.
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En los textos filtrados, que fueron difundidos inicialmente por la creadora de contenido 'La Parcera Justin', la sospechosa asegura que no tuvo la intención de asesinar a su nuera. Según las misivas dirigidas supuestamente a su hijo, Alejandro Sánchez, el conflicto surgió por desacuerdos personales y un sentimiento de desplazamiento familiar.
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"No quise hacerle daño, sólo quería que me diera mi lugar... Era como darle cinturonazos, pero por Dios que se disparó sola".
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En otra de las notas, Herrera insiste en que el arma se accionó de forma "casi automática" y que su intención al sacarla no era utilizarla, sino "protegerse".
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Pese a la versión del "disparo accidental" sostenida por la suegra, los informes forenses y periciales presentan una realidad mucho más violenta.
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El presentador Francisco Zea informó que la joven modelo recibió 10 impactos de bala, localizados principalmente en la cabeza y el tórax.
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El periodista Antonio Nieto detalló en La Saga que la víctima sufrió un disparo a quemarropa y al menos otros cinco a corta distancia.
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Según la carpeta de investigación, los proyectiles impactaron en el pómulo izquierdo, el cuello y dos ángulos de la región occipital de la cabeza.
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Un factor determinante en la investigación es el testimonio de Alejandro Sánchez, hijo de la presunta agresora y esposo de la víctima, quien señaló directamente a su madre como la autora del crimen.
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Mientras Erika Herrera alega en sus escritos que "los años le están jugando una mala pasada", las autoridades continúan analizando las pruebas técnicas que contradicen la tesis de una detonación accidental frente a la ráfaga de disparos que acabó con la vida de la exreina de belleza.
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