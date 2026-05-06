  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Honduras

Deportan a hondureña condenada en Nueva York por intentar asfixiar a su hijo recién nacido

La hondureña Soili Aparicio Santos fue deportada tras cumplir condena en EE. UU. por intentar matar a su hijo recién nacido, en un caso que generó conmoción.

Deportan a hondureña condenada en Nueva York por intentar asfixiar a su hijo recién nacido
1 de 12

Soili Xiomara Aparicio Santos, hondureña originaria de Olancho, fue deportada tras cumplir condena en Estados Unidos.
Deportan a hondureña condenada en Nueva York por intentar asfixiar a su hijo recién nacido
2 de 12

La mujer fue encontrada culpable de intentar asfixiar a su hijo recién nacido con una almohada.
Deportan a hondureña condenada en Nueva York por intentar asfixiar a su hijo recién nacido
3 de 12

El caso fue procesado en el condado de Suffolk, en Nueva York, donde ocurrió el hecho.
Deportan a hondureña condenada en Nueva York por intentar asfixiar a su hijo recién nacido
4 de 12

Un jurado declaró culpable a Aparicio Santos en 2018 por intento de homicidio.
Deportan a hondureña condenada en Nueva York por intentar asfixiar a su hijo recién nacido
5 de 12

Inicialmente, la hondureña fue condenada a 16 años de prisión por el delito.
Deportan a hondureña condenada en Nueva York por intentar asfixiar a su hijo recién nacido
6 de 12

Tras una apelación, la pena fue reducida a 10 años por decisión judicial.
Deportan a hondureña condenada en Nueva York por intentar asfixiar a su hijo recién nacido
7 de 12

La imputada también enfrentó cargos por agresión y poner en peligro a un menor.
Deportan a hondureña condenada en Nueva York por intentar asfixiar a su hijo recién nacido
8 de 12

Cumplió su condena en el Centro Correccional Taconic, en Bedford Hills, Nueva York.
Deportan a hondureña condenada en Nueva York por intentar asfixiar a su hijo recién nacido
9 de 12

Aparicio Santos recuperó su libertad el pasado 6 de abril tras cumplir su sentencia.
Deportan a hondureña condenada en Nueva York por intentar asfixiar a su hijo recién nacido
10 de 12

Agentes de ICE la detuvieron inmediatamente después de salir del centro penitenciario.
Deportan a hondureña condenada en Nueva York por intentar asfixiar a su hijo recién nacido
11 de 12

La hondureña permanecía en Estados Unidos sin estatus migratorio legal, según autoridades.
Deportan a hondureña condenada en Nueva York por intentar asfixiar a su hijo recién nacido
12 de 12

Desde 2014 existía una orden final de deportación en su contra. Su expulsión del país se concretó el 15 de abril, tras coordinación entre agencias.
Cargar más fotos