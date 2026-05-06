Deportan a hondureña condenada en Nueva York por intentar asfixiar a su hijo recién nacido

Soili Xiomara Aparicio Santos, hondureña originaria de Olancho, fue deportada tras cumplir condena en Estados Unidos.
La mujer fue encontrada culpable de intentar asfixiar a su hijo recién nacido con una almohada.
El caso fue procesado en el condado de Suffolk, en Nueva York, donde ocurrió el hecho.
Un jurado declaró culpable a Aparicio Santos en 2018 por intento de homicidio.
Inicialmente, la hondureña fue condenada a 16 años de prisión por el delito.
Tras una apelación, la pena fue reducida a 10 años por decisión judicial.
La imputada también enfrentó cargos por agresión y poner en peligro a un menor.
Cumplió su condena en el Centro Correccional Taconic, en Bedford Hills, Nueva York.
Aparicio Santos recuperó su libertad el pasado 6 de abril tras cumplir su sentencia.
Agentes de ICE la detuvieron inmediatamente después de salir del centro penitenciario.
La hondureña permanecía en Estados Unidos sin estatus migratorio legal, según autoridades.
Desde 2014 existía una orden final de deportación en su contra. Su expulsión del país se concretó el 15 de abril, tras coordinación entre agencias.