Tabla de goleadores Champions League: Marcó gol y amenazó a Mbappé y nadie alcanza al líder

Así quedó la tabla de goleadores de la Champions League tras las semifinales. Solo queda la final y nadie alcanza al líder, el máximo artillero de la temporada.
20. Marcus Rashford (Barcelona) - El delantero inglés acumuló 5 goles en la tabla de goleadores de la Champions League.
19. Vinicius Júnior (Real Madrid) - El delantero brasileño se despidió con 5 goles en la tabla de goleadores de la Champions League.
18. Michael Olise (Bayern Múnich) - El francés dijo adiós a la Champions League en semifinales y se quedó con 5 goles en la tabla de goleadores.
17. Viktor Gyökeres (Arsenal) - El sueco registra 5 goles en la tabla de goleadores de la Champions League. Estará en la final.
16. Harvey Barnes (Newcastle) - Se quedó con 6 goles en la tabla de goleadores de la Champions League.
15. Jens Hauge (Bodo/Glimt) - Sorprendió y marcó 6 goles en la tabla de goleadores de la Champions League.
14. Vitinha (PSG) - El centrocampista portugués tiene 6 goles en la tabla de goleadores de la Champions League y jugará la final el 30 de mayo.
13. Lamine Yamal (Barcelona) - El extremo español firmó 6 goles en la tabla de goleadores de la Champions League.
12. Fermín López (Barcelona) - El centrocampista español marcó 6 goles en esta edición de la Champions League.
11. Alexander Sorloth (Atlético de Madrid) - El noruego hizo 6 goles en la tabla de goleadores de la Champions League.
10. Gabriel Martinelli (Arsenal) - El brasileño tiene 6 goles en la tabla de goleadores de la Champions League y disputará la final ante el PSG.
9. Victor Osimhen (Galatasaray) - El nigeriano registró 7 goles en la tabla de goleadores de la Champions League.
8. Luis Díaz (Bayern Múnich) - Cerró la Champions League con 7 goles en la tabla de goleadores tras la eliminación en semifinales frente al PSG.
7. Ousmane Dembélé (PSG) - El francés marcó un gol en el empate parisino (1-1) ante Bayern y llegó a 7 goles en la tabla de goleadores de la Champions League. Jugará la final el 30 de mayo.
6. Erling Haaland (Manchester City) - El noruego se quedó con 8 goles en la tabla de goleadores de la Champions League.
5. Anthony Gordon (Newcastle) - Sumó 10 goles en la tabla de goleadores de la Champions League.
4. Julián Álvarez (Atlético de Madrid) - Se despidió con 10 goles en la tabla de goleadores de la Champions League tras quedar eliminado en semifinales ante Arsenal.
3. Khvicha Kvaratskhelia (PSG) - Ha marcado 10 goles y jugará la final de la Champions League para poder aumentar sus números en la tabla de goleadores.
2. Harry Kane (Bayern Múnich) - El inglés marcó un gol en la vuelta de la semifinal y llegó a 14 goles en el segundo lugar de la tabla de goleadores de la Champions League, pero ya dijo adiós al quedar eliminado ante PSG.
1. Kylian Mbappé (Real Madrid) - Con 15 goles se mantiene como líder de la tabla de goleadores de la Champions League pese a quedar eliminado en cuartos de final. ¡Nadie lo alcanza ya!