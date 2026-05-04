Gustavo García y su colección de triunfos: "Corro la Maratón La Prensa desde 2010

San Pedro Sula.

Bajo el cielo aún oscuro de San Pedro Sula, cuando la ciudad apenas comienza a despertar, un ritmo constante rompe el silencio en la Vía Olímpica. Es el paso firme de Gustavo Adolfo García Romero, de 38 años, un corredor que ha convertido el asfalto en su escenario y la constancia en su estilo de vida. Con la edición 50 de la Maratón La Prensa en el horizonte, comparte una historia que empezó en la infancia y que hoy lo posiciona como uno de los rostros constantes del running nacional.

Al recordar sus inicios, su expresión cambia. Más allá de marcas o tiempos, lo que permanece es la emoción de aquellas primeras metas cruzadas, cuando correr era simplemente una ilusión por cumplir. Para él, esta carrera no solo representa competencia, sino un vínculo directo con su pasado.

“Soy Gustavo García, tengo 38 años. Corro la Maratón de La Prensa desde 2010 de forma continua, pero antes ya la había corrido de niño, cuando el circuito era distinto y se salía los sábados a las 3 de la tarde”, relató, evocando esos primeros pasos que marcaron su camino. Aunque el running suele percibirse como un deporte individual, Gustavo ha encontrado en la comunidad una fuente constante de impulso. Con el paso de los años, dejó de correr únicamente por metas personales y comenzó a nutrirse del ambiente colectivo que se forma entre corredores.

“Parte de la motivación es pertenecer a clubes donde nos retamos y nos apoyamos constantemente. Desde 2009 hasta hoy, sumando mis años de niño, llevo más de 16 años en esto”, comentó, destacando cómo la disciplina se fortalece cuando se comparte.

Su determinación lo llevó más allá de las fronteras de Honduras. A lo largo de los años ha participado en competencias internacionales que no solo exigen preparación física, sino también fortaleza mental para adaptarse a distintos climas y condiciones. “Hemos participado en carreras como 21K de Guatemala, 42K en Miami, además de San Salvador, Bogotá y Panamá. Lo hacemos por amor al deporte”, expresó, con la satisfacción de quien ha llevado su pasión a diferentes escenarios. A pesar de esa experiencia internacional, la Maratón La Prensa mantiene un lugar especial en su historia. No es solo una carrera más, sino un símbolo de tradición y un reto que se renueva cada año. “Es una carrera de mucha tradición y siempre representa un reto, aunque uno conozca la ruta. Para mí es una de las más importantes de Honduras”, afirmó, dejando claro el valor emocional que tiene correr en casa.

Para Gustavo, el éxito no se define por subir al podio, sino por la capacidad de superarse sin comprometer la salud. Su enfoque está en el progreso personal y en disfrutar cada recorrido. “Nunca he estado en podio, pero me enfoco en mejorar mis tiempos y terminar bien. Prefiero disfrutar la carrera y evitar lesiones”, señaló, resaltando una filosofía que prioriza el bienestar. Además de atleta, también es líder. Como presidente de Runatics, encabeza una comunidad de más de 70 corredores que comparten objetivos y una misma pasión por el deporte.