La Ceiba se activa: llega el primer bootcamp rumbo a la Maratón La Prensa

La Ceiba.

Los preparativos de los 50 años de la Maratón La Prensa-Gatorade toman cada vez más fuerza y el próximo paso es una jornada muy especial: el primer bootcamp oficial que se realizará en La Ceiba, un evento que abre el proceso de preparación para cientos de corredores y que amplía el alcance de esta histórica competencia.La actividad está programada para el sábado 9 de mayo. La convocatoria será a las 4:30 de la madrugada y la salida a las 5:00 am, teniendo como punto de partida y llegada la Plaza Tecknos. Desde temprano, los participantes se concentrarán para recorrer distancias de 5 y 10 kilómetros en un entorno organizado, diseñado tanto para corredores experimentados como para quienes buscan iniciarse en el running.

El entrenamiento estará dirigido por el coach Mario Valladares, quien acompañará a los atletas durante el recorrido, brindando orientación sobre ritmo, técnica y resistencia. Estos aspectos resultan fundamentales en la preparación de cara a la competencia oficial, especialmente en una edición tan significativa. En distintos sectores de la ciudad El circuito abarcará distintos sectores de la ciudad bajo un formato controlado que permitirá a los participantes adaptarse progresivamente a las exigencias físicas de la prueba. Además, el bootcamp busca fomentar la convivencia entre corredores, fortaleciendo el sentido de comunidad en un ambiente seguro y motivador.

La jornada tiene un valor especial al ser la primera vez que la organización lleva un bootcamp oficial a La Ceiba, marcando un paso importante en la descentralización de las actividades previas a la Maratón y acercando la experiencia a más atletas del país. Este entrenamiento forma parte de una serie de sesiones programadas en el marco de la edición de oro de la Maratón La Prensa, una competencia que durante cinco décadas se ha consolidado como uno de los principales referentes del atletismo en Honduras. Habrá dos más en San Pedro Sula. Tras la jornada inaugural en La Ceiba, el calendario continuará el 23 de mayo y el 6 de junio en San Pedro Sula, donde se replicará esta dinámica de preparación.

Estas actividades buscan no solo mejorar el rendimiento de los participantes, sino también fortalecer la comunidad runner de cara a la gran cita.La Maratón La Prensa-Gatorade trasciende el concepto de competencia. Es un espacio donde cada corredor pone a prueba su disciplina, su constancia y su capacidad de superación.