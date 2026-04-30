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Maestros Proheco: De "voluntarios con bono" a tener derechos 27 años después

Comenzó hace más de dos décadas como un programa de emergencia para llevar educación a las zonas más postergadas de Honduras, y hoy se ha transformado en una lucha por la dignidad laboral

  • Actualizado: 30 de abril de 2026 a las 14:38 -
  • Carlos Molina
Maestros Proheco: De voluntarios con bono a tener derechos 27 años después

Los docentes Proheco han pasado de enfrentar la falta de seguridad social, salarios por debajo del mínimo legal y la incertidumbre de contratos temporales, a lograr conquistas que se equiparan con los regulares.

 Foto: Cortesía
La Ceiba, Atlántida

Los docentes del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (Proheco) celebran avances significativos en sus condiciones laborales, tras la aprobación de un reajuste salarial que equipara sus ingresos y reconoce su proceso de profesionalización, 27 años después de su creación.

Este programa educativo nació en el año 1999 bajo la gestión del entonces ministro Ramón Cálix Figueroa, y se creó con el objetivo de llevar el pan del saber a las zonas más rurales y remotas de Honduras.

Proheco junto a Autoridades Educativas Comunitarias (Aecos) cuenta con su propia reglamentación y vida jurídica aprobada por el Congreso Nacional mediante iniciativa de ley.

Actualmente, cuenta con más de 7,000 docentes a nivel nacional, de los cuales unos 2,000 ya han egresado de licenciaturas, logrando así sus acuerdos permanentes.

En el departamento de Atlántida, la fuerza laboral Proheco asciende a unos 250 maestros, distribuidos en los municipios de Tela, La Masica, Esparta, Jutiapa, Arizona y El Porvenir, bajo el régimen de la Ley de Servicio Civil.

Los maestros Proheco habían exigido en las calles un aumento salarial, tras varios días en protesta el gobierno atendió su demandas.

Los maestros Proheco habían exigido en las calles un aumento salarial, tras varios días en protesta el gobierno atendió su demandas.

(Foto: Cortesía )

Nivelación salarial

Uno de los logros más destacados de este año es el reajuste que busca dignificar la labor docente en el campo.

"Se ha nivelado significativamente. Este ajuste equipara el sueldo de los docentes egresados de las escuelas normales", explicó Franklin Padilla, secretario departamental de Educación en Atlántida.

Los docentes no egresados universitarios, pasaron de devengar 11,700 lempiras, tras recibir un aumento de 5,538.13, lempiras, alcanzando un salario mensual de 17,238.13.

Entregan permanencia a maestros Proheco

Los egresados de la Universidad Pedagógica, quienes anteriormente ganaban 12,000 lempiras, recibieron un incremento de 5,238.13 lempiras, llegando también a la cifra de 17,238.13.

Mientras que los maestros con licenciatura, que tenían un salario de 13,300, recibieron un aumento de 3,938.13, sumando de igual manera 17,238.13.

Impacto en el sistema educativo

Este aumento no solo representa un alivio económico para las familias de los docentes, sino que también incentiva la permanencia de los maestros en las comunidades más postergadas.

Entregan permanencia a maestros Proheco

Con la profesionalización de más de dos mil docentes y la seguridad jurídica de sus acuerdos, Proheco se consolida como un pilar fundamental para erradicar el analfabetismo en el interior del país.

Además de los reajustes salariales también ya hay resoluciones para ajustar las horas clase, buscando equiparar sus derechos a los docentes del sistema regular.

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Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

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