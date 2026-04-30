Maestros Proheco: De "voluntarios con bono" a tener derechos 27 años después

La Ceiba, Atlántida

Los docentes del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (Proheco) celebran avances significativos en sus condiciones laborales, tras la aprobación de un reajuste salarial que equipara sus ingresos y reconoce su proceso de profesionalización, 27 años después de su creación.

Este programa educativo nació en el año 1999 bajo la gestión del entonces ministro Ramón Cálix Figueroa, y se creó con el objetivo de llevar el pan del saber a las zonas más rurales y remotas de Honduras.

Proheco junto a Autoridades Educativas Comunitarias (Aecos) cuenta con su propia reglamentación y vida jurídica aprobada por el Congreso Nacional mediante iniciativa de ley.

Actualmente, cuenta con más de 7,000 docentes a nivel nacional, de los cuales unos 2,000 ya han egresado de licenciaturas, logrando así sus acuerdos permanentes.

En el departamento de Atlántida, la fuerza laboral Proheco asciende a unos 250 maestros, distribuidos en los municipios de Tela, La Masica, Esparta, Jutiapa, Arizona y El Porvenir, bajo el régimen de la Ley de Servicio Civil.