Maestros Proheco: De "voluntarios con bono" a tener derechos 27 años después

Los docentes del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (Proheco) celebran avances significativos en sus condiciones laborales, tras la aprobación de un reajuste salarial que equipara sus ingresos y reconoce su proceso de profesionalización, 27 años después de su creación.
Este programa educativo nació en el año 1999 bajo la gestión del entonces ministro Ramón Cálix Figueroa, y se creó con el objetivo de llevar el pan del saber a las zonas más rurales y remotas de Honduras.
Proheco junto a Autoridades Educativas Comunitarias (Aecos) cuenta con su propia reglamentación y vida jurídica aprobada por el Congreso Nacional mediante iniciativa de ley.
Actualmente, cuenta con más de 7,000 docentes a nivel nacional, de los cuales unos 2,000 ya han egresado de licenciaturas, logrando así sus acuerdos permanentes.
En el departamento de Atlántida, la fuerza laboral Proheco asciende a unos 250 maestros, distribuidos en los municipios de Tela, La Masica, Esparta, Jutiapa, Arizona y El Porvenir, bajo el régimen de la Ley de Servicio Civil.
Nivelación salarial
Uno de los logros más destacados de este año es el reajuste que busca dignificar la labor docente en el campo.
"Se ha nivelado significativamente. Este ajuste equipara el sueldo de los docentes egresados de las escuelas normales", explicó Franklin Padilla, secretario departamental de Educación en Atlántida.
Los docentes no egresados universitarios, pasaron de devengar 11,700 lempiras, tras recibir un aumento de 5,538.13, lempiras, alcanzando un salario mensual de 17,238.13.
Los egresados de la Universidad Pedagógica, quienes anteriormente ganaban 12,000 lempiras, recibieron un incremento de 5,238.13 lempiras, llegando también a la cifra de 17,238.13.
Mientras que los maestros con licenciatura, que tenían un salario de 13,300, recibieron un aumento de 3,938.13, sumando de igual manera 17,238.13.
Impacto en el sistema educativo
Este aumento no solo representa un alivio económico para las familias de los docentes, sino que también incentiva la permanencia de los maestros en las comunidades más postergadas.
Con la profesionalización de más de dos mil docentes y la seguridad jurídica de sus acuerdos, Proheco se consolida como un pilar fundamental para erradicar el analfabetismo en el interior del país.
Además de los reajustes salariales también ya hay resoluciones para ajustar las horas clase, buscando equiparar sus derechos a los docentes del sistema regular.