Docentes Proheco pasarán de ganar 11,000 a 17,500 lempiras mensuales

Tegucigalpa, Honduras

Tras una reunión en Casa Presidencial, Ivette Arely Argueta, ministra de Educación, informó en conferencia de prensa que uno de los principales avances es el ajuste salarial de los docentes Proheco hasta alcanzar el salario mínimo.

El Gobierno, a través de la Secretaría de Educación, anunció este jueves acuerdos con docentes del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (Proheco), que incluyen una nivelación salarial contemplada en el Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2026.

“Todos ellos van a estar ganando 17,500 lempiras. Es un aumento de nivelación, donde ellos venían de ganar 11,000 o 12,000 lempiras y ahora se les incrementa esta cantidad”, detalló la funcionaria.

Argueta señaló que el beneficio impactará a miles de educadores a nivel nacional. Además, explicó que los docentes podrán solicitar licencias en sus plazas Proheco para optar a cargos dentro del sistema educativo regular sin necesidad de renunciar.

“No van a tener que renunciar a sus plazas de Proheco para poder optar a una plaza del sistema regular”, subrayó la titular de Educación.

Asimismo, anunció el acceso a beneficios del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), incluyendo préstamos con tasas de interés y plazos más bajos que los del sistema financiero.

Wilmer Samuel Martínez, docente y representante de los maestros Proheco permanentes, valoró positivamente los acuerdos alcanzados y destacó la apertura del Gobierno.

“Hemos llegado a acuerdos con la ministra de Educación, por lo que agradecemos la voluntad del presidente Nasry Asfura y de la ministra de Educación por este beneficio, que hoy es un gran respaldo para cada uno de nosotros”, expresó.

Tras el acuerdo, Martínez motivó a sus compañeros a continuar su formación académica.