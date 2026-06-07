Taxis VIP, abiertos al diálogo, piden regulación ante acciones del IHTT

Tegucigalpa, Honduras.

La Asociación de Transporte Ejecutivo de Honduras (ASOTEH), que representa a conductores y operadores de taxis VIP, expresó su preocupación por las acciones que el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ha venido ejecutando contra este sector, al considerar que las medidas aplicadas afectan a cientos de familias que dependen de esta actividad para generar ingresos. A través de un comunicado oficial, la organización señaló que los decomisos de vehículos y otras acciones de control no contribuyen a resolver el conflicto relacionado con la operación de los servicios de transporte ejecutivo y plataformas digitales, sino que generan incertidumbre entre quienes trabajan en el rubro.

ASOTEH sostuvo que la solución debe pasar por un proceso de diálogo entre las partes involucradas y planteó la necesidad de avanzar hacia la legalización y regulación de los taxis VIP, argumentando que este tipo de servicio representa una alternativa moderna dentro del sistema de transporte nacional. En el documento, la asociación hizo un llamado a las autoridades competentes para abrir espacios de negociación que permitan encontrar una salida consensuada al conflicto. Asimismo, solicitó una reunión con la Comisión de Transporte del Congreso Nacional y con representantes del IHTT para discutir posibles mecanismos de regulación y establecer acuerdos que beneficien tanto a los operadores como a los usuarios.