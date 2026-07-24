Exigían L7 millones: liberan a menor de cinco años tras secuestro en Santa Bárbara

Una niña de cinco años fue rescatada sana y salva este jueves en el municipio de Las Vegas, Santa Bárbara, luego de que presuntos secuestradores exigieran siete millones de lempiras a su familia para liberarla.
Junto a ella también fue localizada la niñera que la acompañaba al momento de los hechos.
De acuerdo con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), el rescate fue posible durante una operación desarrollada por la Unidad Nacional Antisecuestro, que desplegó saturaciones y patrullajes en distintos sectores de Las Vegas y sus alrededores.
Según la información policial, el padre de la menor recibió alrededor de las 12:10 del mediodía varios mensajes mediante WhatsApp, en los que desconocidos le informaban que su hija y la niñera estaban retenidas y le exigían el pago de siete millones de lempiras para liberarlas. Además, le advirtieron que no notificara a las autoridades.
Tras conocer la denuncia, los agentes iniciaron un operativo de búsqueda que permitió intensificar la presencia policial en la zona.
Las investigaciones preliminares indican que, al percatarse del despliegue de las autoridades, los presuntos responsables abandonaron a las víctimas en las cercanías de la carretera que conduce a El Mochito, en el municipio de Las Vegas, y escaparon sin recibir el dinero que habían exigido.
Posteriormente, la menor fue trasladada y entregada a sus familiares, quienes la recibieron en buen estado de salud. Según la DPI, en ningún momento se realizó el pago solicitado por los supuestos secuestradores.
Las autoridades informaron que continúan con las investigaciones y mantienen operativos en la zona para localizar y capturar a los responsables del hecho.