Exigían L7 millones: liberan a menor de cinco años tras secuestro en Santa Bárbara

Las Vegas, Santa Bárbara.

Una niña de cinco años fue rescatada sana y salva este jueves en el municipio de Las Vegas, Santa Bárbara, luego de que presuntos secuestradores exigieran siete millones de lempiras a su familia para liberarla. Junto a ella también fue localizada la niñera que la acompañaba al momento de los hechos.

De acuerdo con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), el rescate fue posible durante una operación desarrollada por la Unidad Nacional Antisecuestro, que desplegó saturaciones y patrullajes en distintos sectores de Las Vegas y sus alrededores. Según la información policial, el padre de la menor recibió alrededor de las 12:10 del mediodía varios mensajes mediante WhatsApp, en los que desconocidos le informaban que su hija y la niñera estaban retenidas y le exigían el pago de siete millones de lempiras para liberarlas. Además, le advirtieron que no notificara a las autoridades. Tras conocer la denuncia, los agentes iniciaron un operativo de búsqueda que permitió intensificar la presencia policial en la zona.