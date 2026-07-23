Capturan a hondureño deportado que estaba prófugo por homicidio desde 2009

San Pedro Sula, Honduras

Un hondureño que permanecía prófugo de la justicia desde hace más de 17 años por un caso de homicidio fue capturado este jueves por agentes de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) al arribar al Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, en La Lima, Cortés, zona norte de Honduras.

Según informó la DPI, la captura fue posible gracias al monitoreo permanente mediante el Sistema de Información de Historial Criminal (CHIS) y al intercambio de información con la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI), lo que permitió identificar al requerido al momento de su ingreso al territorio nacional.

El detenido es un hondureño de 45 años, originario y residente de la aldea La Estancia, municipio de Guata, en el departamento de Olancho.

Las autoridades indicaron que sobre el sospechoso pesaba una orden de captura emitida el 16 de enero de 2009 por el Juzgado Segundo de Letras Seccional de Juticalpa, que lo señala como supuesto responsable del delito de homicidio en perjuicio de otro ciudadano.

De acuerdo con el expediente judicial, el crimen ocurrió la noche del 9 de noviembre de 2008, cuando la víctima caminaba hacia su vivienda en compañía de un familiar. En el trayecto, ambos fueron interceptados por varios individuos y, presuntamente, el ahora detenido participó en el ataque con armas blancas que provocó la muerte de la víctima.

Tras el hecho, las autoridades iniciaron las investigaciones que derivaron en la emisión de la orden de captura. Sin embargo, el sospechoso logró evadir la justicia durante más de 17 años, hasta ser localizado al regresar al país.

Una vez arrestado, los agentes policiales le notificaron los motivos de su detención y le dieron a conocer sus derechos conforme a la legislación hondureña, para posteriormente ponerlo a disposición del juzgado que lo requiere.