Presentan ley para crear el Colegio de Corredores de Seguros en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

Un proyecto de decreto para la creación de la Ley Orgánica del Colegio de Intermediarios de Corredores de Seguros de Honduras fue presentado ante el pleno del Congreso Nacional, buscando dotar de un marco legal y colegiado a los profesionales del rubro asegurador en el país.

​La iniciativa fue introducida por Leiby Torres, diputada del Partido Liberal por el departamento de Cortés, quien enfatizó que la propuesta responde a una demanda histórica del sector para profesionalizar y regular de manera directa el ejercicio de esta actividad comercial.​

El proyecto de ley fue elaborado en trabajo conjunto con la Asociación Hondureña de Profesionales Intermediarios de Seguros (Ahproinse), cuya junta directiva acompañó la lectura del documento desde las graderías del hemiciclo legislativo durante la sesión de esta semana.