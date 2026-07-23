Condenan a 25 años de prisión a hondureño que asesinó a su padre en Danlí

DANLÍ, HONDURAS

El Tribunal de Sentencia dictó el fallo condenatorio luego del desarrollo del juicio oral y público, tras determinar la responsabilidad penal de Chaves Matute por la muerte de su progenitor, un hecho registrado el 25 de enero de 2024.

La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida ( FEDCV ) logró una sentencia condenatoria contra Byron Higinio Chaves Matute, de 42 años, por el delito de parricidio en perjuicio de su padre, Higinio Chávez, de 70 años, ocurrido en el municipio de Danlí, El Paraíso.

De acuerdo con el informe de investigación criminal, el ahora condenado ingresó a la vivienda donde se encontraban sus padres y, tras abrir una refrigeradora y sacar una cerveza, la estrelló contra una pared. Posteriormente tomó un palo de leña y comenzó a atacar a los adultos mayores.

Según el relato de la sobreviviente, esposa de la víctima, el hombre agredió inicialmente a ambos padres.

Higinio Chávez, quien tenía dificultades para movilizarse, fue auxiliado por su compañera de hogar, quien intentó protegerlo; sin embargo, el agresor lo golpeó en la cabeza mientras se encontraba indefenso, provocándole lesiones de gravedad que posteriormente le causaron la muerte.

La madre del condenado también resultó herida durante el ataque y fue auxiliada por otro de sus hijos y vecinos.

Ambos adultos mayores fueron trasladados al hospital Gabriela Alvarado de Danlí, pero debido a la gravedad de sus lesiones, Higinio Chávez fue remitido al Hospital Escuela de Tegucigalpa, donde finalmente falleció.

Durante el proceso judicial, la progenitora de Chaves Matute declaró que su hijo había comenzado a consumir drogas meses antes del hecho y que un día previo al ataque la amenazó de muerte luego de que ella le pidiera abandonar el consumo de sustancias.

La investigación del Ministerio Público también reveló que el ahora condenado contaba con antecedentes penales, incluyendo una condena de ocho años de prisión por agresiones contra su expareja, además de registros por delitos de robo y violación, por los cuales también había recibido sentencias y recuperado recientemente su libertad.

Las autoridades señalaron que el consumo de drogas fue un factor que incidió en la conducta delictiva de Chaves Matute, quien fue encontrado responsable del delito de parricidio.

Con base en el artículo 194 del Código Penal vigente, que establece una pena de entre 20 y 25 años de prisión para este delito, el Tribunal de Sentencia determinó la responsabilidad penal del acusado.