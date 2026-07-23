El giro que quieren dar los abogados de Francia Medina por su libertad

La defensa de la exfiscal Francia Sofía Medina Martínez solicitó al Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula la revisión de la medida cautelar que mantiene privada de libertad a su representada, mientras continúa pendiente la notificación de la sentencia en su contra.
El escrito fue admitido por las juezas que integran la Sala Quinta, las cuales programaron para las 9:00 de la mañana del viernes 24 de julio la audiencia en la que analizarán la petición de la defensa.
Antes de resolver esa solicitud, el Tribunal deberá pronunciarse sobre su competencia para continuar conociendo la causa. Esto ocurre luego de que la defensa promoviera una garantía de inconstitucionalidad por la vía de excepción contra el Código Penal contenido en el Decreto Legislativo No. 130-2017.
En el recurso se solicita que se declare la inconstitucionalidad total del Código Penal por razones de forma, al considerar que vulnera disposiciones de la Constitución de la República.
Como consecuencia de esa acción, el expediente fue remitido a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, instancia que deberá resolver el planteamiento conforme a la Ley sobre Justicia Constitucional.
La presentación del recurso también provocó que el pasado 29 de junio el Tribunal suspendiera la lectura y notificación íntegra de la sentencia, diligencia que estaba prevista para el 30 de junio.
Francia Sofía Medina fue declarada culpable el 27 de mayo por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización de documentos en custodia, uso de información privilegiada y 41 delitos de falsificación de documentos públicos, en perjuicio del orden socioeconómico, la administración pública y la fe pública del Estado. La pena que deberá cumplir aún no ha sido determinada, ya que permanece pendiente la lectura íntegra de la sentencia.
Según las juezas, con la prueba aportada por la Fiscalía Especial de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública lograron demostrar que Medina utilizó —desde el 14 de marzo de 2019 al 11 de agosto de 2023— su cargo y el acceso a información reservada de causas cerradas o finalizadas para realizar 39 retiros de dinero en efectivo que se encontraban en custodia en el Banco Central de Honduras (BCH).
El monto total sustraído ascendió a 88.8 millones de lempiras, presentando solicitudes y documentación con “apariencia legítima” pero inexistente.
La exfiscal fue declarada culpable por 43 delitos, incluyendo lavado de activos, sustracción, ocultamiento o inutilización de documentos en custodia, uso de información privilegiada y 39 falsificaciones de documentos públicos, todos en concurso real.