El giro que quieren dar los abogados de Francia Medina por su libertad

Francia Sofía Medina fue declarada culpable el 27 de mayo por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización de documentos en custodia, uso de información privilegiada y 41 delitos de falsificación de documentos públicos, en perjuicio del orden socioeconómico, la administración pública y la fe pública del Estado. La pena que deberá cumplir aún no ha sido determinada, ya que permanece pendiente la lectura íntegra de la sentencia.