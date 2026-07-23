Galilea Montijo enfurece ante críticas por su rostro: “Yo no hablo del físico de nadie”

Las recientes críticas dirigidas a Galilea Montijo por los cambios en su apariencia volvieron a colocar a la conductora en el centro de la conversación.
Durante la conferencia de prensa de La Casa de los Famosos México 2026, fue cuestionada sobre los comentarios relacionados con los procedimientos estéticos que recientemente se realizó.
Al finalizar el evento, un reportero le preguntó cómo enfrentaba las opiniones sobre su aspecto físico. Lejos de evadir el tema, Galilea respondió de manera directa y fijó su postura sobre quienes opinan de la imagen de otras personas.
“¿Pues tú me ves mal?”, respondió primero a la pregunta. Tras escuchar que el reportero le aseguró que lucía bien, remató con una frase que rápidamente llamó la atención: “Yo no hablo del físico de nadie, entonces que nadie hable de mi físico”.
La conductora dejó claro que no acostumbra emitir opiniones sobre la apariencia de otras personas y consideró que ese mismo respeto debería aplicarse hacia ella.
Su respuesta llegó luego de que fuera cuestionada por los señalamientos que han circulado en redes sociales a raíz de su participación en la promoción de La Casa de los Famosos México 2026.
Aunque el tema volvió a surgir frente a la prensa, Galilea prefirió resumir su postura con una frase contundente.
En semanas recientes, usuarios en redes sociales comentaron los cambios en el rostro de Galilea Montijo durante las actividades promocionales del reality, lo que dio paso a especulaciones sobre procedimientos estéticos.
La conductora explicó que su apariencia también estuvo influida por una gripe reciente y por un procedimiento estético realizado en las cejas, situación que le provocó inflamación temporal. Asimismo, aseguró que se siente bien consigo misma y que el cuidado de su imagen forma parte de su vida personal y profesional.
Además, ha señalado que gran parte de los comentarios negativos provienen de mujeres, una situación que considera contradictoria cuando constantemente se habla de respeto y apoyo entre ellas.