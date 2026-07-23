De la Fuente rompe el silencio y arremete contra Argentina: "Es intolerante"

España.

Luis de la Fuente, entrenador de la selección española, opinó que las reacciones de los jugadores de Argentina tras acabar la final del Mundial fueron "intolerables e inadmisibles", y valoró el comportamiento de "buenos deportistas" de sus pupilos. De la Fuente fue claro durante una entrevista este jueves con TVE y criticó la conducta de varios jugadores y miembros del cuerpo técnico de la 'Albiceleste' tras la derrota por 1-0 en el MetLife de Nueva Jersey. Incidentes por los que, según pudo saber EFE, la FIFA abrirá una investigación disciplinaria para analizarlos.

"En ese momento no me di cuenta, lo estaba celebrando. En cualquier caso, es algo intolerable, inadmisible, no se puede permitir. Futbolistas de esa dimensión, que tienen un gran entrenador, el cual lo habrá pasado igual de mal que nosotros al ver esas reacciones...No es tolerable. Destaco nuestro comportamiento ante ese tipo de agresiones y provocaciones. Nuestros jugadores siempre mantuvieron las formas como buenos deportistas", aseguró. El seleccionador sigue aún sintiendo la "emoción" del título, de la cual tomará más "consciencia" conforme vayan pasando los días.

Entre las dificultades de este Mundial, enumeró los derivados por los desplazamientos o el clima, en una concentración que se inició en Las Rozas (Madrid) y que ha durado 52 días: "Han sido 24.000 kilómetros, humedad, poco descanso...Todo ese proceso, que te lleva hasta la final, más allá de los rivales, es lo que hay que superar. Esos fueron los grandes inconvenientes". También habló de Rodrigo Hernández, Balón de Oro de este Mundial, al que considera el "mejor del mundo en su posición" pese a salir de una importante lesión de rodilla. "Con todo el respeto, pero dudar de Rodri era un insulto a la inteligencia futbolística. Es el mejor del mundo en su posición. Tenemos también a Martín Zubimendi, que probablemente sea el segundo mejor (...). Fue creciendo partido a partido. Le llegué a decir que estando al 50% es mejor que muchos jugadores", indicó. En esa línea, se mostró "encatadísimo" con el rendimiento de Lamine Yamal, una de las grandes estrellas del fútbol español con tan solo 19 años, y aseguró que esta Copa del Mundo será positiva para su futuro.