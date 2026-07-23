“Todavía no han sufrido lo suficiente”: Trump sopesa una nueva ofensiva contra Irán

Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este jueves que sopesa lanzar un “ataque masivo” contra Irán, que sería mayor que el que comenzó el pasado 28 de febrero y que dio lugar a la guerra actual.

En una breve entrevista telefónica con el diario digital Axios, el presidente estadounidense explicó que todavía no ha tomado una decisión definitiva al respecto.

“Estoy considerando un ataque masivo. Más grande que nunca. Estoy cerca de tomar una decisión. Estamos todos preparados”, dijo el presidente.