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“Todavía no han sufrido lo suficiente”: Trump sopesa una nueva ofensiva contra Irán

Trump se mostró confiado en que Israel “se uniría en dos minutos” si él se lo pidiera, aunque apuntó que Estados Unidos no necesita a nadie

  • Actualizado: 23 de julio de 2026 a las 10:18 -
  • Agencia EFE
“Todavía no han sufrido lo suficiente”: Trump sopesa una nueva ofensiva contra Irán

El presidente Donald Trump en imagen de archivo. EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este jueves que sopesa lanzar un “ataque masivo” contra Irán, que sería mayor que el que comenzó el pasado 28 de febrero y que dio lugar a la guerra actual.

En una breve entrevista telefónica con el diario digital Axios, el presidente estadounidense explicó que todavía no ha tomado una decisión definitiva al respecto.

“Estoy considerando un ataque masivo. Más grande que nunca. Estoy cerca de tomar una decisión. Estamos todos preparados”, dijo el presidente.

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Trump se mostró confiado en que Israel “se uniría en dos minutos” si él se lo pidiera, aunque apuntó que Estados Unidos no necesita a nadie para lanzar una operación contra la República Islámica.

El mandatario estadounidense aseguró que los iraníes “quieren negociar” un acuerdo nuclear que ponga fin al conflicto, aunque considera que aún no están preparados para un pacto: “Todavía no han sufrido lo suficiente”, expresó.

El mes pasado, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento para establecer un alto el fuego, desbloquear el estrecho de Ormuz y dar espacio a negociaciones sobre el programa nuclear iraní, pero la tregua se rompió y ambos países intercambian fuego cruzado desde hace dos semanas. EFE

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