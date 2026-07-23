Congreso citará a autoridades de escuelas privadas y pedirá resguardo policial

Tegucigalpa.

Ante el impacto provocado por el cierre sostenido de centros educativos privados y la mudanza forzada de instituciones a causa del cobro del "impuesto de guerra" en Tegucigalpa y San Pedro Sula, la Comisión de Educación del Congreso Nacional anunció la convocatoria urgente a los representantes del sector no gubernamental para canalizar denuncias formales y coordinar resguardo de los cuerpos de seguridad. ​La medida legislativa surge tras reportes de la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas de Honduras (FENIEPH) y datos del Sistema Integrado de Información Educativa (SIIE), que registran la clausura de varias instituciones privadas en el país durante el año en curso, agravada por amenazas criminales que han forzado el cese definitivo de planteles tradicionales y el cambio de sede en colonias de alto riesgo.

​"Vamos a citar a estas asociaciones de centros educativos privados para conocer la verdadera realidad. Yo lo dialogaba con la ministra de Educación, Arely Argueta, que necesitamos trabajar en conjunto con la Secretaría de Seguridad para prestar seguridad a los estudiantes, maestros y personal administrativo de estos centros educativos", afirmó Arnold Burgos, diputado y presidente de la Comisión de Educación del Congreso Nacional. El titular de la comisión parlamentaria reconoció que el fenómeno delictivo golpea con particular fuerza a instituciones bilingües y centros de educación básica instalados en inmuebles adaptados dentro de barrios y colonias donde el entorno de seguridad se ha deteriorado en los últimos años. Ante este escenario, la comisión legislativa busca establecer un canal directo de comunicación con los directivos afectados para trasladar los casos expedita y directamente a los despachos de Seguridad y Defensa.