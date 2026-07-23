CAF aprueba 400 millones de dólares para programa de vivienda social en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El programa busca reducir el déficit habitacional, mejorar las condiciones de vida de miles de familias hondureñas y fortalecer las instituciones vinculadas al sector vivienda, con énfasis en los hogares que se encuentran en condición de mayor vulnerabilidad.

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aprobó un financiamiento y apoyo técnico de hasta 400 millones de dólares para impulsar el Programa Integral de Vivienda Social de Honduras.

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, destacó que el acceso a una vivienda digna es un elemento clave para disminuir las desigualdades sociales y elevar la calidad de vida de la población.

"El acceso a una vivienda adecuada es una condición fundamental para reducir las desigualdades y mejorar la calidad de vida de las personas. Con este financiamiento y acompañamiento técnico reafirmamos el compromiso de CAF con Honduras y respaldamos las prioridades del Gobierno para transformar integralmente el sector vivienda", expresó Díaz-Granados.

Además del financiamiento, la operación contempla recursos de cooperación técnica destinados a fortalecer las capacidades institucionales, desarrollar instrumentos de política pública y mecanismos de financiamiento para el sector vivienda, así como apoyar la estructuración progresiva de los diferentes componentes del programa.

Según datos compartidos por CAF, Honduras cuenta actualmente con aproximadamente 2.6 millones de hogares, de los cuales 1.6 millones presentan algún tipo de déficit habitacional.

De ese total, alrededor de 640 mil hogares necesitan una nueva vivienda, mientras que cerca de un millón de familias enfrenta problemas de hacinamiento, precariedad en las construcciones, falta de servicios básicos o deterioro de sus viviendas.

La entidad financiera indicó que esta operación contribuirá a una transformación estructural del hábitat en Honduras mediante una inversión social que fortalecerá la productividad, promoverá la equidad, impulsará el desarrollo territorial y generará beneficios económicos y sociales sostenibles a mediano y largo plazo.

Tras conocerse la aprobación del financiamiento, el secretario de Finanzas, Emilio Hércules, agradeció a CAF por el respaldo brindado al país.

"En nombre del Gobierno del presidente Nasry 'Tito' Asfura, expreso mi sincero agradecimiento al presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, y al equipo técnico de CAF por la aprobación de 400 millones de dólares para Honduras", manifestó el funcionario.

Hércules afirmó que los recursos fortalecerán la vivienda social, beneficiarán a miles de familias hondureñas y reafirman la confianza de CAF en el país, así como el compromiso conjunto de promover un desarrollo más inclusivo y sostenible.

Asimismo, el Gobierno informó que, tras la aprobación de los recursos por parte del Directorio de CAF, el presidente Nasry Asfura sostuvo una conversación telefónica con Sergio Díaz-Granados para agradecer la confianza y el respaldo de la institución a las prioridades de desarrollo de Honduras.

Durante la comunicación, ambas partes reiteraron su compromiso de continuar impulsando este y otros proyectos estratégicos que amplíen el acceso a la vivienda social y contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias hondureñas.