Honduras coloca bono soberano por 815 millones de dólares para pasivos y presupuesto

Tegucigalpa

Honduras colocó este miércoles un bono soberano por 815,67 millones de dólares a un plazo de diez años y tasa de interés del 6,4 %, en una operación que el Gobierno calificó de “histórica” y que estará destinada al manejo de pasivos y a cubrir necesidades presupuestarias generales.

La Secretaría de Finanzas (Sefin) indicó en un comunicado que la “histórica” emisión permitirá al Estado hondureño destinar los recursos a operaciones de manejo de pasivos y a cubrir necesidades presupuestarias generales.

Destacó que la operación incorpora “prácticas modernas” de administración de deuda utilizadas por economías con mercados financieros desarrollados, con el objetivo de optimizar el perfil de endeudamiento público, reducir los costos de financiamiento y fortalecer la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo.

Según la Sefin, la tasa obtenida representa una mejora frente a la colocación realizada en 2024, con una reducción superior a dos puntos porcentuales, lo que permitirá generar ahorros anuales en el servicio de la deuda pública y fortalecer las finanzas del Estado.

“La operación refleja una gestión proactiva, estratégica y responsable de las finanzas públicas”, señaló la Secretaría hondureña, al indicar que Honduras aprovechó condiciones favorables en los mercados internacionales para obtener mejores condiciones de financiamiento.