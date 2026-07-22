Gobierno y Cohep unen fuerzas en EE UU para frenar alza a los aranceles

San Pedro Sula

Tras sostener una importante reunión con empresarios en San Pedro Sula para analizar los avances en materia arancelaria y su repercusión en el sector productivo nacional, la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, fijó la postura del sector privado ante las medidas promovidas por Estados Unidos.

Gallardo destacó que tanto el Poder Ejecutivo como la empresa privada han sumado esfuerzos en territorio estadounidense para defender los intereses comerciales de la nación.

“Bueno, anteriormente ha habido participaciones tanto del gobierno como del sector privado; nosotros participamos también en Estados Unidos, participamos en unas audiencias, dando pues a conocer pues nuestras posiciones, las afirmaciones que tendría Honduras con estos aranceles. Y esperemos, pues, que este trabajo que hicimos en conjunto con el gobierno y el sector privado dé frutos en el sentido de que puedan rebajarse los aranceles”, declaró Gallardo.

Asimismo, Gallardo enfatizó que el país cuenta con los argumentos y respaldos ante las instancias globales para desestimar señalamientos sobre las condiciones laborales de las industrias exportadoras.

“Honduras tiene los mecanismos internacionales, pertenecemos a organismos internacionales donde demostramos que no hay trabajo forzoso en esta industria que participa en exportaciones de producto”.

Al ser cuestionada sobre el impacto económico que representaría un eventual incremento arancelario por parte de Estados Unidos, la afectación a la inversión y el trabajo que se realiza con el Gobierno para contrarrestarlo, Gallardo reiteró la urgencia de frenar cualquier medida desfavorable.

“Ya participamos en Estados Unidos por parte del gobierno y por parte del sector privado para solicitar que estos aranceles no se vayan a incrementar, que se reduzcan los impactos que habría en el sector, sobre todo en el tema de generación de empleo”.

Aunque no precisó una cifra financiera exacta sobre las pérdidas, la líder empresarial advirtió que la mayor amenaza radica en el golpe directo a rubros clave como la maquila y el café, lo que dispararía la expulsión de hondureños hacia el exterior.

“No tengo el dato de cuál es el impacto económico, el número, de cuándo va a afectar, pero sí sabemos y nuestra mayor preocupación es el tema del empleo. O sea, cerrando o bajando exportaciones de estos rubros, de algunos sectores de la maquila, del café. Entonces, el impacto que vamos a tener y que más nos preocupa es el tema de la generación de empleo y, por ende, pues, se puede afectar más la migración”.

Por otro lado, la presidenta del Cohep se pronunció ante la proliferación de negocios asiáticos en el país y su efecto en la economía hondureña. Gallardo instó a las autoridades estatales a auditar el cumplimiento de los tributos correspondientes.

“Tengo conocimiento de que el gobierno ha estado revisando todos los impuestos de estos negocios. Mi comentario es que es el gobierno el que debería demostrar o identificar quiénes son los que no están pagando impuestos. Desde ahí, en su momento, puede hacer las correcciones que correspondan”.

Finalmente, puntualizó que corresponde al Poder Ejecutivo dar transparencia a este proceso. “Entiendo que el gobierno ha estado revisando estos negocios para saber si están pagando los impuestos y deben ser ellos los que deben entregar un informe”.