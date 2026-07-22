¿Ángela Aguilar y Christian Nodal esperan a su primer hijo? Esto se sabe

“¿Ángela Aguilar y Christian Nodal serán papás?”. Al menos es lo que ha comenzado a circular en redes sociales a raíz de un video viral de una presentación de la cantante.
A través de redes sociales, comenzó a circular un video que despertó las sospechas de un presunto embarazo de Ángela Aguilar. No se sabe exactamente de qué fecha es, pero se dice que es una presentación reciente.
En el video, se puede ver a la joven bailando con un traje entallado negro. Según la interpretación de algunos usuarios, lucía con un abdomen abultado.
Además de esto, a muchos les llamó la atención que se tocara el vientre.
Esto fue suficiente para decir que la cantante, supuestamente, estaría esperando a su primer hijo.
Hasta el momento, ni Ángela ni su esposo han confirmado o desmentido este hecho. En tanto que las opiniones sobre el asunto han sido divididas.
Si bien algunos insisten en que estaría embarazada, otros creen que simplemente es la vestimenta que hace resaltar ciertas partes de su cuerpo.
Para nadie es un secreto que Ángela Aguilar y Christian Nodal han recibido muchas críticas tras anunciar su relación en 2024. Y es que la revelación se hizo en mayo de ese año, tan solo dos semanas después de que él terminara su romance con Cazzu, la madre de su hija.
Desde la boda, han sido víctimas de especulaciones; desde supuestas infidelidades por parte de él hasta presuntas crisis en la relación. Todas han sido negadas o simplemente ignoradas.
Han tratado de mantener un perfil privado. No obstante, en las pocas publicaciones que hacen en redes sociales o en sus apariciones públicas, se les ve muy felices y enamorados.