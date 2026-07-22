“No hay forma de que pueda pagar eso”: la millonaria sanción a El Mayo Zambada que su abogado ve imposible de saldar

Sobre este decomiso, la Administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que revise si el Estado debe reclamar parte de los 15.000 millones de dólares. Tras conocerse la sentencia, la mandataria mexicana dijo que no tiene una “opinión personal” y se mostró escéptica del llamado que hizo Zambada para que terminara la violencia en el país norteamericano.