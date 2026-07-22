Vuelve 'Soy Luna', la serie que marcó a la juventud latinoamericana

El proyecto, que en 2016 marcó a una generación, regresa en 2026, después de que esa misma juventud atravesara una pandemia que cambió al mundo y ahora sea testigo de una realidad cada vez más violenta. Sobre ello, Sevilla explica que 'Soy Luna' es esa dosis de alegría para las juventudes, ya que se enfoca en "promover paz" y sobre todo "mucha valentía" a nivel global.