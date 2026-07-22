Hipótesis del crimen de Ingrid Duarte: Policía investiga disputa por drogas

Las investigaciones sobre el asesinato de Ingrid Jeaneth Duarte Izaguirre continúan este miércoles en el departamento de El Paraíso. Aunque el caso permanece bajo investigación, la Policía Nacional reveló que una de las principales hipótesis apunta a una posible disputa relacionada con el tráfico de drogas.
El subcomisionado Wilfredo Ventura Rodríguez, jefe de la Unidad Departamental de Policía No. 7 (UDEP-7), informó que la línea de investigación inicial está orientada hacia una presunta pelea de territorio entre estructuras dedicadas al narcomenudeo.
"Es una línea de investigación inicial que estamos desarrollando en este caso", manifestó el jefe policial, al aclarar que los equipos de investigación continúan recopilando evidencias para confirmar o descartar esa hipótesis conforme avancen las diligencias.
Ventura también señaló que Ingrid Duarte registraba antecedentes policiales. Según indicó, la mujer fue detenida en 2024 en un caso relacionado con el presunto tráfico de drogas, información que ahora forma parte del análisis que realizan los investigadores para establecer un posible móvil del crimen.
No obstante, el oficial enfatizó que esa información no constituye una conclusión definitiva sobre el caso y que las autoridades mantienen abiertas otras líneas de investigación mientras continúan con la recolección de pruebas.
Ingrid Jeaneth Duarte Izaguirre fue asesinada a balazos la tarde del lunes 20 de julio cuando se desplazaba en una motocicleta por la carretera que comunica los municipios de Danlí y San Matías, en el departamento de El Paraíso.
De acuerdo con los reportes preliminares, Ingrid Duarte, residente de la colonia Los Zorzales de Danlí, fue interceptada por sujetos armados que presuntamente le dispararon en múltiples ocasiones mientras circulaba por ese tramo carretero. A consecuencia de las heridas, falleció en el lugar.
Tras el ataque, personas que transitaban por la zona alertaron a las autoridades. Minutos después llegaron agentes policiales para acordonar la escena, mientras personal de Medicina Forense y de los cuerpos de investigación realizó el levantamiento cadavérico y la recolección de indicios.
Hasta ahora no se reportan personas capturadas por este crimen y la identidad de los responsables continúa sin establecerse. La Policía mantiene las investigaciones para esclarecer las circunstancias del homicidio y determinar si la hipótesis relacionada con una disputa por tráfico de drogas se confirma o si surge un nuevo móvil.
Las autoridades reiteraron que el caso sigue en proceso investigativo y que cualquier conclusión dependerá de los resultados de las pericias y de las evidencias que sean incorporadas al expediente durante el desarrollo de la investigación.