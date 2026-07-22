Por una demanda de alimentos, policía habría matado a su excuñada y dejado herida a una menor en Sabanagrande

Un violento suceso ha consternado en los últimos días al municipio de Sabanagrande en Francisco Morazán. Juan de Dios Rubio Sierra, un agente policial, es acusado del asesinato de su excuñada y del intento de homicidio en perjuicio de una menor de edad.
La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) se prepara para asistir este jueves 23 de julio a la audiencia inicial tras lograr la detención judicial contra el agente de la Policía Preventiva.
La víctima mortal fue identificada como Sohenia Jojana Rubio Cruz, mientras que la menor de edad se debate entre la vida y la muerte en un centro hospitalario tras recibir un disparo, de acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público.
El violento hecho ocurrió el pasado viernes 17 de julio en la aldea La Ceiba, caserío Palo Real, en Sabanagrande. El ahora imputado llegó a la vivienda de la víctima, quien en ese momento se encontraba en compañía de su hija menor.
De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, el ataque se derivó de un proceso legal por una demanda de alimentos. La hermana de la fallecida le había otorgado un poder legal a Sohenia Rubio para que la representara ante los tribunales.
"El imputado se indignó y, en un momento de ira, sacó su arma de fuego, de su propiedad, y disparó en reiteradas ocasiones", detalla la información publicada por el Ministerio Público en su sitio web. Posteriormente, también atacó a la menor de edad, quien resultó gravemente herida.
Horas después de perpetrar el ataque, el policía fue capturado en la misma zona por agentes de su propia corporación policial y puesto a disposición de la justicia.
Tras aplicársele la medida de detención judicial por los delitos de asesinato y asesinato en su grado de ejecución de tentativa acabada, el imputado deberá comparecer ante el juez en la audiencia inicial fijada para este jueves.